Хроническая усталость и проблемы с кишечником: нутрициолог назвала главные признаки кандиды

Усталость (даже хроническая) или проблемы с кишечником многим людям не кажутся чем-то необычным: такое случается с каждым, говорят они себе. В то же время эти симптомы могут указывать на кандиду, которую лучше лечить, пока она не стала причиной других заболеваний.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, как избавиться от кандиды в домашних условиях.
Кандида - это дрожжеподобная инфекция, устойчивая к большинству фармацевтических препаратов и способная вызвать различные серьезные заболевания.
Candida albicans является самым распространенным типом дрожжевой инфекции, обнаруженной во рту, кишечнике, влагалище, может проявляться также на коже и слизистых. Если иммунная система функционирует нормально, кандида не имеет власти над организмом.
Однако, если иммунная система функционирует неправильно, инфекция может мигрировать в другие области тела, включая кровь и оболочки сердца или мозга, вызывая серьезные симптомы инвазивного кандидоза.
Изначально кандида - это грибок, который при допустимых значениях помогает в усвоении питательных веществ. Но, когда этот грибок начинает избыточно расти в пищеварительном тракте, он начинает разрушать стенки кишечника и проникать в кровоток. Это высвобождает другие токсины, вызывая синдром раздражённого кишечника.
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Когда естественный рН-баланс вашего организма нарушается, дрожжи кандиды могут выйти из-под контроля, создавая системную проблему. Питание имеет решающее значение в лечении кандиды.
Синдром разрастания кандиды - это хроническое заболевание, побочным эффектом которого становится аллергия или непереносимость к различным продуктам. Чаще всего к молочке, яйцам, кукурузе и глютену.
Существует много возможных причин кандиды, но основное - это питание с содержанием сахара, рафинированных углеводов и алкоголя. Этим питается кандида.
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Похая работа ЖКТ может указывать на наличие кандиды в организме (фото: pexels.com)
Разрастание кандиды может быть трудно диагностировано. Этот тип системной дрожжевой инфекции у разных людей имеет разные проявления. Симптомы кандиды, на которые следует обратить внимание:
Хроническая усталость
Правильное лечение кандиды помогает усмирить разрастание дрожжей с помощью очищения пищеварительного тракта и введения здоровых бактерий - борцов с кандидой.
В идеале, стоит обратиться к специалисту по питанию и образу жизни, чтобы он помог избавиться от кандиды полностью.
Самостоятельно можно начать с простого: в течение двух недель пить только воду и овощной бульон из органических и био-: лука, чеснота, сельдерея, капусты, морской соли, чистой воды.
В течение дня пейте теплый бульон и много чистой воды.
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