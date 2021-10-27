Идеально для осени: нутрициолог дала рецепт горячего блюда для всей семьи
Мамы знают: приготовить вкусный ужин, который понравится всей семье,- настоящий вызов! А если хочется, чтобы еда была сытной и полезной, задача и вовсе усложняется.
Но выход, конечно, есть! Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram предложила свой рецепт куриной грудки - идеально для ужина в осеннюю промозглую пору.
Куриная грудка - сытно и полезно (фото: pexels.com)
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Куриная грудка с сыром и шпинатом: рецепт
Ингредиенты:
- Куриная грудка (крупное филе) - 500 грамм
- Сыр твердый - 50 грамм
- Моцарелла - 50 грамм
- Шпинат свежий - 100 грамм
- Соль и приправы по вкусу
От такого ужина никто не откажется! (фото: pexels.com)
Приготовление:
- Ставим разогреваться духовку на 200 градусов.
- Твердый сыр и моцареллу натираем на средней терке.
- Шпинат тщательно промываем и мелко шинкуем.
- Соединяем 2 вида сыра, шпинат, добавляем соль и специи.
- Хорошенько перемешиваем.
- Грудку посыпаем солью и делаем в ней разрезы - кармашки. Глубокие, острым ножом. Кармашки лучше делать немного наискосок, так они получаются длиннее.
- Заполняем кармашки начинкой из сыров и зелени. Не слишком плотно, иначе при запекании начинка вылезет наружу.
- Выкладываем филе в посуду для запекания, обернутую фольгой.
- Запекаем в заранее разогретой духовке при 200 градусах, 45 минут.
- Во время запекания 2 раза вынимаем филе из духовки и поливаем его выделившимся соком.
Ужинаем с удовольствием!