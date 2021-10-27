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Ідеально для осені: нутриціолог дала рецепт гарячого блюда для всієї родини

Автор: Тетяна Турчанікова

Мами знають: приготувати смачну вечерю, яка сподобається всій родині,- справжній виклик! А якщо хочеться, щоб їжа була ситною і корисною, завдання і зовсім ускладнюється.

Але вихід, звичайно, є! Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram запропонувала свій рецепт курячої грудки - ідеально для вечері в осінню вогку пору.

Куряча грудка - ситно і корисно (фото: pexels.com)

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Куряча грудка з сиром і шпинатом: рецепт

Інгредієнт:

  • Куряча грудка (велике філе) - 500 грам
  • Сир твердий - 50 грам
  • Моцарелла - 50 грам
  • Шпинат свіжий - 100 грам
  • Сіль і приправи за смаком

Від такої вечері ніхто не відмовиться! (фото: pexels.com)

Приготування:

  1. Ставимо розігріватися духовку на 200 градусів.
  2. Твердий сир і моцарелу натираємо на середній тертці.
  3. Шпинат ретельно промиваємо і дрібно шаткуємо.
  4. З'єднуємо 2 види сиру, шпинат, додаємо сіль і спеції.
  5. Гарненько перемішуємо.
  6. Грудку посипаємо сіллю і робимо в ній розрізи - кишеньки. Глибокі, гострим ножем. Кишеньки краще робити трохи навскоси, так вони виходять довшими.
  7. Заповнюємо кишеньки начинкою з сирів і зелені. Чи не занадто щільно, інакше при запіканні начинка вилізе назовні.
  8. Викладаємо філе в посуд для запікання, обгорнуту фольгою.
  9. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 200 градусах, 45 хвилин.
  10. Під час запікання 2 рази виймаємо філе з духовки і поливаємо його соком, що виділився.

Вечеряємо із задоволенням!

Раніше нутициолог застерегла, про що можуть говорити проблеми зі шлунково-кишковим трактом і вічна втома.

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