Изжога и мигрени: врач рассказала, как лечить синдром раздраженного кишечника

СРК (синдром раздраженного кишечника) - это функциональное заболевание толстого кишечника. Диагноз исключения, т. е. ставят только в том случае, если исключили все остальные причины жалоб.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Варианты:
Причины:
Кишечные симптомы синдрома раздраженного кишечника
Боли локализуются внизу живота, чаще слева, появление болей после еды, ослабление после дефекации и спазмолитиков, отсутствие болей в ночные часы, усиление болей к концу дня.
Диарея обычно возникает после завтрака, сопровождается императивными позывами и чувством неполного опорожнения кишечника.
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