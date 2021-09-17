Изжога и мигрени: врач рассказала, как лечить синдром раздраженного кишечника

Как лечить синдром раздраженного кишечника (фото: pexels.com)

Варианты:

С диареей С запором Смешанный (чередование)

Причины:

Любое неблагополучие верхних отделов ЖКТ и микробиоты Психосоматика Стресс

⠀Начать стоит с улучшения микрофлоры кишечника (фото: pexels.com)

Кишечные симптомы синдрома раздраженного кишечника

Изжога и тошнота

Боли локализуются внизу живота, чаще слева, появление болей после еды, ослабление после дефекации и спазмолитиков, отсутствие болей в ночные часы, усиление болей к концу дня.

Метеоризм

Диарея и / или запор

Диарея обычно возникает после завтрака, сопровождается императивными позывами и чувством неполного опорожнения кишечника.

Симптомы, которые не относятся к ЖКТ: мигрень, фибромиалгия, диспареуния, интерстициальный цистит, боли в поясничной области, суставные боли, нарушение сна.

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Как лечить синдром раздраженного кишечника