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Изжога и мигрени: врач рассказала, как лечить синдром раздраженного кишечника

Автор: Татьяна Турчаникова

СРК (синдром раздраженного кишечника) - это функциональное заболевание толстого кишечника. Диагноз исключения, т. е. ставят только в том случае, если исключили все остальные причины жалоб.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Как лечить синдром раздраженного кишечника (фото: pexels.com)

Варианты:

  1. С диареей
  2. С запором
  3. Смешанный (чередование)

Причины:

  1. Любое неблагополучие верхних отделов ЖКТ и микробиоты
  2. Психосоматика
  3. Стресс

⠀Начать стоит с улучшения микрофлоры кишечника (фото: pexels.com)

Кишечные симптомы синдрома раздраженного кишечника

  • Изжога и тошнота

Боли локализуются внизу живота, чаще слева, появление болей после еды, ослабление после дефекации и спазмолитиков, отсутствие болей в ночные часы, усиление болей к концу дня.

  • Метеоризм
  • Диарея и / или запор

Диарея обычно возникает после завтрака, сопровождается императивными позывами и чувством неполного опорожнения кишечника.

  • Симптомы, которые не относятся к ЖКТ: мигрень, фибромиалгия, диспареуния, интерстициальный цистит, боли в поясничной области, суставные боли, нарушение сна.

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Как лечить синдром раздраженного кишечника

  1. Все мероприятия, направленные на улучшение переваривания и микробиоты
  2. Диета LowFodmap или Gaps
  3. Стресс-менеджмент
  4. Физическая активность
  5. Препараты от запора и диареи - уточните, какие именно, со своим врачом.

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