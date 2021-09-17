Печія і мігрені: лікар розповіла, як лікувати синдром роздратованого кишечника

СПК (синдром подразненого кишечника) - це функціональне захворювання товстого кишечника. Діагноз виключення, тобто, його ставлять тільки в тому випадку, якщо виключили всі інші причини скарг.
Про це в своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Як лікувати синдром роздратованого кишечника (фото: pexels.com)
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Причини:
Кишкові симптоми синдрому подразненого кишечника
Болі локалізуються внизу живота, частіше зліва, поява болю після їжі, ослаблення після дефекації і спазмолітиків, відсутність болів в нічні години, посилення болю до кінця дня.
Діарея зазвичай виникає після сніданку, супроводжується імперативними позивами і відчуттям неповного випорожнення кишечника.
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