Не спешите за кофе: нутрициолог рассказала, что нужно есть при низком давлении

Специалист по питанию назвала, что есть при низком давлении
Нутрициолог Надя Андреева не устает советовать пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.
А еще специалист по питанию уверена: при низком давлении можно обойтись без кофе, главное - внести в свое питание нужные изменения.
"Низкое давление. Что делать? Во время прохождениях моих программ, когда мы уменьшаем количество кофеина, девушки часто задают вопрос – как же обойтись без кофе при низком давление? Для начала, важно разобраться с причинами низкого давления.
Причины могут быть разные, индивидуальные у всех. Важно понять вашу. Это может быть:
Проявляться может по-разному, но часто- как слабость, тошнота, недостаток концентрации, усталость, проблемы со зрением.
Что можно сделать для поддержания самочувствия, не прибегая к кофе.
Изменения в питании
Травы, добавки и образ жизни
Если вы привыкли к эффекту кофеина, на первые несколько дней отмены кофе можно заменить качественным зеленым чаем", - посоветовала специалистка.
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