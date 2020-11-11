Не поспішайте за кавою: нутриціолог розповіла, що робити з низьким тиском

Фахівець з харчування назвала, що робити, якщо низький тиск
Нутриціолог Надя Андрєєва не втомлюється радити користувачам мережі в будь-який час року їсти більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.
А ще фахівець з харчування впевнена: при низькому тиску можна обійтися без кави, головне - внести в своє харчування потрібні зміни.
"Низький тиск. Що робити? Під час прохождениях моїх програм, коли ми зменшуємо кількість кофеїну, дівчата часто задають питання - як же обійтися без кави при низькому тиск? Для початку, важливо розібратися з причинами низького тиску.
Причини можуть бути різні, індивідуальні у всіх. Важливо зрозуміти вашу. Це може бути:
Проявлятися низький тиск може по-різному, але часто - як слабкість, нудота, брак концентрації, втома, проблеми із зором.
Що можна зробити для підтримки самопочуття, не вдаючись до кави.
Зміни в харчуванні
Трави, добавки і спосіб життя
Якщо ви звикли до ефекту кофеїну, на перші кілька днів скасування кави можна замінити якісним зеленим чаєм", - порадила спеціалістка.
Нагадаємо, фахівець з харчування розповіла, як не гнатися за образом "супермами" і правильно провести перші тижні життя малюка: цінні поради матусям.