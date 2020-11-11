Не поспішайте за кавою: нутриціолог розповіла, що робити з низьким тиском

Нутриціолог Надя Андрєєва не втомлюється радити користувачам мережі в будь-який час року їсти більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.

А ще фахівець з харчування впевнена: при низькому тиску можна обійтися без кави, головне - внести в своє харчування потрібні зміни.

"Низький тиск. Що робити? Під час прохождениях моїх програм, коли ми зменшуємо кількість кофеїну, дівчата часто задають питання - як же обійтися без кави при низькому тиск? Для початку, важливо розібратися з причинами низького тиску.

Не поспішайте бігти в кав'ярню при низькому тиску (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Причини можуть бути різні, індивідуальні у всіх. Важливо зрозуміти вашу. Це може бути:

гормональний дисбаланс

проблеми з серцем

недолік рідини

алергічна реакція

сильна інфекція

недолік вітамінів В9 та В12

реакція на деякі ліки

Проявлятися низький тиск може по-різному, але часто - як слабкість, нудота, брак концентрації, втома, проблеми із зором.

Що можна зробити для підтримки самопочуття, не вдаючись до кави.

Зміни в харчуванні

Додайте в раціон джерела якісної солі: рожеву гімалайську сіль, мариновані оливки, ферментовані овочі.

Додайте продукти з вітаміном В12: сардини, яйця, субпродукти, сири (якщо ви їсте молочні продукти).

Додайте продукти з вітаміном В9: бобові, шпинат, маш, брокколі.

Включіть в раціон буряк, часник, імбир.

Скоротіть кількість швидких вуглеводів, щоб уникнути перепадів рівня цукру в крові.

Трави, добавки і спосіб життя

Солодка (пити не пізніше 18.00). Можна використовувати у вигляді відвару або в капсулах (робоча доза - 4 г на день).

Адаптогени: родіола рожева, лимонник китайський, женьшень. Ви можете купити настоянки в аптеці або замовити адаптогени в капсулах.

Добавки вітаміну В9, В12, С і D3. Важливо спочатку здати тести і проконсультуватися з фахівцем, щоб підібрати необхідні форми цих вітамінів.

Прянощі: кориця, чорний перець, кардамон. Спеції можна приймати як добавку в порошку, чи використовувати регулярно посипаючи улюблені страви та десерти.

Масло розмарину. Підвищує тиск, покращує концентрацію і пам'ять. Можна робити точковий масаж, інгаляції або додавати у ванни.

Якщо ви звикли до ефекту кофеїну, на перші кілька днів скасування кави можна замінити якісним зеленим чаєм", - порадила спеціалістка.

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