Для кожи и волос: нутрициолог назвала 4 крупы, которые всегда нужны в женском рационе

Эти крупы не содержат глютен и являются эликсиром здоровья и молодости для женских гормонов, кожи и волос. Они делают женщин бодрее и веселее. Триптофан помогает организму производить гормон счастья - серотонин - и успокаивать нервную систему.
Нутрициолог Анна Биоториум рассказала в своем блоге в Instagram, какие именно крупы должны быть в рационе каждой девушки.
4 главных крупы для женского здоровья
Пшено
Крупа хороша для волос, ногтей и кожи благодаря высокому содержанию кремния.
Малокровие и низкий уровень железа? Пшено поможет справиться!
Тяга к сладкому, ПМС, мигрени уйдут при регулярном употреблении пшена, благодаря магнию в ней.
Содержит кальций и марганец.
Содержит витамины группы В - особенно ниацин (В3), поможет снизить уровень "плохого" холестерина и снизить риск заболевания диабетом 2-го типа.
За счет большого количества фосфора улучшает метаболизм жиров.
⠀Каши, которые улучшают настроение (фото: pexels.com)