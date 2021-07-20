Для шкіри і волосся: нутриціолог назвала 4 крупи, які завжди потрібні в жіночому раціоні

Ці крупи не містять глютен і є еліксиром здоров'я і молодості для жіночих гормонів, шкіри і волосся. Вони роблять жінок бадьорішими і веселішими. Триптофан допомагає організму виробляти гормон щастя - серотонін - і заспокоювати нервову систему.
Нутриціолог Анна Біоторіум розповіла у своєму блозі в Instagram, які саме крупи повинні бути в раціоні кожної жінки.
4 головних крупи для жіночого здоров'я
Пшоно
Крупа хороша для волосся, нігтів і шкіри завдяки високому вмісту кремнію.
Недокрів'я і низький рівень заліза? Пшоно допоможе впоратися!
Тяга до солодкого, ПМС, мігрені підуть при регулярному вживанні пшона, завдяки магнію в ньому.
Містить кальцій і марганець.
Містить вітаміни групи В - особливо ніацин (В3), допоможе знизити рівень "поганого" холестерину і знизити ризик захворювання діабетом 2-го типу.
За рахунок великої кількості фосфору покращує метаболізм жирів.