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Для шкіри і волосся: нутриціолог назвала 4 крупи, які завжди потрібні в жіночому раціоні

Автор: Тетяна Турчанікова

Ці крупи не містять глютен і є еліксиром здоров'я і молодості для жіночих гормонів, шкіри і волосся. Вони роблять жінок бадьорішими і веселішими. Триптофан допомагає організму виробляти гормон щастя - серотонін - і заспокоювати нервову систему.

Нутриціолог Анна Біоторіум розповіла у своєму блозі в Instagram, які саме крупи повинні бути в раціоні кожної жінки.

4 головних крупи для жіночого здоров'я

Пшоно

  • Крупа хороша для волосся, нігтів і шкіри завдяки високому вмісту кремнію.
  • Недокрів'я і низький рівень заліза? Пшоно допоможе впоратися!
  • Тяга до солодкого, ПМС, мігрені підуть при регулярному вживанні пшона, завдяки магнію в ньому.
  • Містить кальцій і марганець.
  • Містить вітаміни групи В - особливо ніацин (В3), допоможе знизити рівень "поганого" холестерину і знизити ризик захворювання діабетом 2-го типу.
  • За рахунок великої кількості фосфору покращує метаболізм жирів.

Каші, які покращують настрій (фото: pexels.com)

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Кіноа

  • За кількістю мінералів і елементів на 1 гр продукту з нею не може зрівнятися жодна інша зернова культура.
  • Присутні всі незамінні амінокислоти.
  • Є магній - для спокою і регулювання кров'яного тиску.
  • Клітковина для регулювання стільця, поліпшення роботи серця, підтримки гормонального балансу.
  • Марганець і мідь для "омолодження".
  • З усієї четвірки кіноа містить найбільше кальцію в кращій його формі.

Включіть ці каші в свій постійний раціон і побачите, що трапиться (фото: pexels.com)

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Амарант

  • Містить лізин - амінокислоту, якої немає в інших крупах, допомагає засвоювати білок.
  • Знижує рівень "поганого" холестерину, і підвищує рівень "хорошого".
  • Містить в 3 рази більше клітковини і в 5 разів більше заліза, ніж пшениця!
  • Містить вітаміни А і С, кальцію, калію, фосфору.
  • Завдяки вмісту вітамінів групи В допомагає виробляти серотонін.

Зелена гречка

  • У відварному вигляді містить до 182 мг / 100г антиоксидантів, а пророщеній гречці - до 383 мг / 100 г.
  • Ефективна при варикозному розширенні вен.
  • Покращує кровообіг і зміцнює імунітет.
  • Сприяє виведенню з організму холестерину, шлаків і іонів важких металів, які людина отримує з дитинства c профілактичними щепленнями.
  • Містить органічні кислоти, які покращують травлення.
  • Знижує рівень глюкози і дозволяє тримати цукор в крові під контролем.

Увага. Гречка - єдина з 4-х круп закисляє організм. Тому їсти її варто не частіше 2-3 разів на тиждень.

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