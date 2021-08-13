Можно найти в любом магазине: нутрициолог назвала три главных продукта против старения

В чем суть питания антиэйдж? Оно основано на действии тех веществ, которые тело использует для самовосстановления.
Причем, проявляется это не только внешне, когда мы видим, что человек выглядит не по годам молодо. Главные особенности такого питания - это истинные изменения внутри, на уровне каждой клеточки. Именно так и происходит омоложение: на клеточном уровне.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.⠀
К сожалению, не все продукты могут похвастаться тем, что продлевают молодость. Но некоторые, причем самые доступные, особенно в этом преуспели.
Например, эти 3 продукта. Мало того, что они - кладезь веществ, которые борются за сохранение молодости. Еще их можно купить практически в любом магазине!⠀
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Чем богата: водорастворимой клетчаткой, фолиевой кислотой, калием, холином, гиалуроновой кислотой, каротиноидами.
Чем хороша: помогает выводить токсины и свободные радикалы из тела, благодаря высокому содержанию водорастворимой клетчатки. Чистит кровь и обогащает кровь и кожу кислородом. Заряжает энергией. Хорошо подходит для детоксикации.
Сколько: сколько душе угодно. Свежевыжатый сок, салаты из свежей и вареной свеклы, борщи - отличные варианты.
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Свекла - источник молодости (фото: pexels.com)
Какао или очень темный шоколад
Чем богат: флавоноидами особой группы (флавонолы).
Чем хорош: обладает противовоспалительным действием и борется со свободными радикалами, приводящими к преждевременному старению. Кроме этого, какао активирует серотонин, который делает нас счастливыми.
Сколько: до 30 грамм 85%-го шоколада в день.
Важно! Речь - о темном, не о молочном шоколаде с содержанием какао минимум 80%. Еще лучше брать органический какао-порошок высокого качества или купить зёрна и измельчить их в кофемолке. А после посыпать им кашу и десерты.
Чем богата: миристицином, витамином С, каротиноидами, хлорофиллом.
Чем хороша: обладает противовоспалительным эффектом и содержит массу антиоксидантов, которые защищают клетки. Чистит кровь и помогает выработке глютатиона, главного ключа к молодости тела. Кроме этого, петрушка помогает избавится от отеков.
Сколько: 1 большая горсть (30-40 грамм) 3 раза в неделю. Самый простой способ - смузи и салаты с добавлением петрушки.
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