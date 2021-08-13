Можно найти в любом магазине: нутрициолог назвала три главных продукта против старения

К сожалению, не все продукты могут похвастаться тем, что продлевают молодость. Но некоторые, причем самые доступные, особенно в этом преуспели. Например, эти 3 продукта. Мало того, что они - кладезь веществ, которые борются за сохранение молодости. Еще их можно купить практически в любом магазине!⠀

Натуральні антигістамінні засоби: нутриціолог дала список продуктів, які можна алергікам

Черный шоколад творит чудеса (фото: pexels.com)

Три продукта против старения

Свекла

Чем богата: водорастворимой клетчаткой, фолиевой кислотой, калием, холином, гиалуроновой кислотой, каротиноидами.

Чем хороша: помогает выводить токсины и свободные радикалы из тела, благодаря высокому содержанию водорастворимой клетчатки. Чистит кровь и обогащает кровь и кожу кислородом. Заряжает энергией. Хорошо подходит для детоксикации.

Сколько: сколько душе угодно. Свежевыжатый сок, салаты из свежей и вареной свеклы, борщи - отличные варианты.

Найпотужніший натуральний антибіотик: нутриціолог назвала топ-засіб від болю в горлі і мігрені

Свекла - источник молодости (фото: pexels.com)

Какао или очень темный шоколад

Чем богат: флавоноидами особой группы (флавонолы).

Чем хорош: обладает противовоспалительным действием и борется со свободными радикалами, приводящими к преждевременному старению. Кроме этого, какао активирует серотонин, который делает нас счастливыми.

Сколько: до 30 грамм 85%-го шоколада в день.

Важно! Речь - о темном, не о молочном шоколаде с содержанием какао минимум 80%. Еще лучше брать органический какао-порошок высокого качества или купить зёрна и измельчить их в кофемолке. А после посыпать им кашу и десерты.

Петрушка

Чем богата: миристицином, витамином С, каротиноидами, хлорофиллом.

Чем хороша: обладает противовоспалительным эффектом и содержит массу антиоксидантов, которые защищают клетки. Чистит кровь и помогает выработке глютатиона, главного ключа к молодости тела. Кроме этого, петрушка помогает избавится от отеков.

Сколько: 1 большая горсть (30-40 грамм) 3 раза в неделю. Самый простой способ - смузи и салаты с добавлением петрушки.