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Молодость и красота кожи: диетолог назвала незаменимый для женщин компонент

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Среда 29 сентября 2021 09:09
Молодость и красота кожи: диетолог назвала незаменимый для женщин компонент Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

"Хочу красивую и сияющую кожу!", - запрос от женщин всех возрастов их косметологам не меняется годами. Но чтобы достичь нужного эффекта, важно проследить, получаете ли вы с пищей все необходимые для молодости и здоровья кожи компоненты.

Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Марина Сергеева.

Маленький секрет для девушек. Хотите, поделюсь добавкой, которая должна быть в рационе каждой женщины? Угадаете, какая? Ваши варианты? Омега-3, коллаген… да, конечно, но сегодня речь не о них. Это сера (метилсульфонилметан) - элемент, который присутствует во всех живых организмах. И роль серы в организме огромна.

Молодость и красота кожи: диетолог назвала незаменимый для женщин компонентСера содержится в простых и доступных каждому продуктах (фото: pexels.com)

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Свойства серы, которые особо интересны женскому полу

  • Сера является компонентом белков и участвует в синтезе коллагена, который отвечает за молодость кожи.
  • Сера входит в состав соединительной ткани и участвует в синтезе кератина, который обеспечивает рост волос и ногтей.
  • Сера участвует в формировании хрящевой ткани, укрепляет мышцы, противодействует образованию сколиза, а это красивая осанка.

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Где найти серу: продукты

В продуктах серу можно найти в репчатом луке, капусте, бобовых, горчице, хрене. Но при тепловой обработке и хранении она теряется.

Оцените критичным взглядом свой рацион. В нем много серы? Если нет, то добавляем ее в свой рацион в виде МСМ (метилсульфонилметана).

Раньше нутрициолог назвала лучшее средство против вирусов и простуд, пить пару раз в неделю.

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