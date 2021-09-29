Молодость и красота кожи: диетолог назвала незаменимый для женщин компонент

"Хочу красивую и сияющую кожу!", - запрос от женщин всех возрастов их косметологам не меняется годами. Но чтобы достичь нужного эффекта, важно проследить, получаете ли вы с пищей все необходимые для молодости и здоровья кожи компоненты.

Маленький секрет для девушек. Хотите, поделюсь добавкой, которая должна быть в рационе каждой женщины? Угадаете, какая? Ваши варианты? Омега-3, коллаген… да, конечно, но сегодня речь не о них. Это сера (метилсульфонилметан) - элемент, который присутствует во всех живых организмах. И роль серы в организме огромна.

Сера содержится в простых и доступных каждому продуктах (фото: pexels.com)

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Свойства серы, которые особо интересны женскому полу

Сера является компонентом белков и участвует в синтезе коллагена, который отвечает за молодость кожи.

Сера входит в состав соединительной ткани и участвует в синтезе кератина, который обеспечивает рост волос и ногтей.

Сера участвует в формировании хрящевой ткани, укрепляет мышцы, противодействует образованию сколиза, а это красивая осанка.

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Где найти серу: продукты

В продуктах серу можно найти в репчатом луке, капусте, бобовых, горчице, хрене. Но при тепловой обработке и хранении она теряется.