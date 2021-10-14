Мощный природный антибиотик: диетолог назвала простое средство от осенних простуд
Целебные свойства чеснока были известны людям издавна. Его нашли еще в гробнице Тутанхамона. Для чего использовали чеснок в Древнем Египте? Просто ели?
В составе чеснока находится эфирное масло - аллицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием.
Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она добавила, что чеснок придется на кухне очень кстати особенно осенью - в период простуд.
Мощный природный антибиотик (фото: pexels.com)
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Для чего я включаю чеснок в свои оздоровительные программы:
- снижает уровень холестерина в крови,
- нормализует артериальное давление,
- улучшает работу сердца,
- снижает риск инфарктов и инсультов,
- проявляет антибактериальную активность даже в отношении бактерий, устойчивых к антибиотикам,
Чеснок повышает потенцию у мужчин (фото: pexels.com)
- обладает антивирусным и противогрибковым действием и является природным "антибиотиком",
- в больших дозах оказывает глистогонный эффект,
- улучшает секреторную и моторную функцию ЖКТ,
- повышает потенцию у мужчин, улучшая кровообращение и усиливая приток крови к органам малого таза.