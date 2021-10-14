Мощный природный антибиотик: диетолог назвала простое средство от осенних простуд

Целебные свойства чеснока были известны людям издавна. Его нашли еще в гробнице Тутанхамона. Для чего использовали чеснок в Древнем Египте? Просто ели?

В составе чеснока находится эфирное масло - аллицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием.