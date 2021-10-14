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Потужний природний антибіотик: дієтолог назвала простий засіб від осінніх застуд

Автор: Тетяна Турчанікова

Цілющі властивості часнику були відомі людям здавна. Його знайшли ще в гробниці Тутанхамона. Для чого використовували часник в Стародавньому Єгипті? Просто їли?

У складі часнику знаходиться ефірна олія - аліцин, якій він зобов'язаний специфічним запахом, смаком і потужною антибактеріальною дією.

Про це розповіла у своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва. Вона додала, що часник буде на кухні дуже доречним особливо восени - в період застуд.

Потужний природний антибіотик (фото: pexels.com)

Нутритивна щільність: лікар дала список найкорисніших продуктів на осінь

Для чого я включаю часник в свої оздоровчі програми:

  • знижує рівень холестерину в крові,
  • нормалізує артеріальний тиск,
  • покращує роботу серця,
  • знижує ризик інфарктів та інсультів,
  • проявляє антибактеріальну активність навіть щодо бактерій, стійких до антибіотиків,

Часник підвищує потенцію у чоловіків (фото: pexels.com)

  • має антивірусну та протигрибкову дію і є природним "антибіотиком",
  • у великих дозах надає глистогінний ефект,
  • покращує секреторну і моторну функцію шлунково-кишкового тракту,
  • підвищує потенцію у чоловіків, покращуючи кровообіг і посилюючи приплив крові до органів малого таза.

Раніше нутриціолог назвала кращий енергетик у боротьбі з осінньою апатією.

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