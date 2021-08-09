Натуральные антигистаминные средства: нутрициолог дала список продуктов, которые можно аллергикам

На этих продуктах можно держать строгую диету. Но не стоит забывать о накопительной аллергии и индивидуальной непереносимости.

Продукты, которые можно есть аллергикам

Овощи:

Брюссельская капуста

Цветная капуста

Брокколи

Топинамбур

Кабачок / цукини

Фенхель

Артишок

Батат

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Нутрициолог назвала натуральные средства от аллергии (фото: pexels.com)

Ограничено:

Тыква

Морковь

Фрукты (пюре легче усваивается, но не магазинное, а только домашнее):

Груша (пюре)

Яблоки (пюре)

Зелень:

Укроп

Петрушка

Кинза

Базилик

Крапива

Салаты (кроме щавеля, мангольда, шпината). Сныть. Мята

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Крупы (если дерматит не в тяжелой и не средней стадии):

Гречка (зеленая)

Белый рис

Пшено

Макароны из бурого риса

Мясо

Индейка

Перепелка

Кролик

Масло:

Тыквенное

Оливковое

Чай:

Шиповник

Стевия

Боярышник

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Натуральные антигистаминные средства

Ройбуш, береза, белокопытник, крапива, черная бузина, ромашка, корень солодки, лавровый лист, стевия, шиповник, базилик, череда, мята, сельдерей, фенхель, артишок, спирулина, лопух, эхинацея, имбирь, тимьян, анис, вода. Тыквенное масло способно даже купировать приступ астмы. Нужно применять курсом 3 месяца. Пропорционально снижению дозы масла нужно снижать все трудноперевариваемые продукты, тем более вредности. Без тыквенного масла поджелудочная с ними не справится.

Внимание: все средства - разные по степени своего антигистаминного эффекта и по скорости действия, работают при отсутствии индивидуальной непереносимости.

Также некоторые обладают накопительным эффектом. Нужно помнить про накопительную аллергию. Одно средство лучше применять 1-3 месяца, потом менять на другое.