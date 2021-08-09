Натуральні антигістамінні засоби: нутриціолог дала список продуктів, які можна алергікам

На цих продуктах можна тримати сувору дієту. Але не варто забувати про накопичувальної алергії та індивідуальної непереносимості.

Продукти, що можно вживати алергикам

Овочі:

Брюссельська капуста

Цвітна капуста

Броколі

Топінамбур

Кабачок / цукіні

Фенхель

Артишок

Батат

Цілющий суп: нутриціолог дала рецепт, який швидко поставить на ноги після коронавірусу

Нутриціолог назвала натуральні засоби від алергії (фото: pexels.com)

Обмежено:

Гарбуз

Морква

Фрукт (пюре легше засвоюється, але не магазинне, а тільки домашнє):

Груша (пюре)

Яблука (пюре)

Зелень:

Кропу

Петрушка

Кінза

Базилік

Кропива

Салати (крім щавлю, мангольда, шпинату). Снить. Рута

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Крупи (якщо дерматит не у важкій і не середній стадії):

Гречка (зелена)

Білий рис

Пшоно

Макарони з бурого рису

Яловичина

Індичка

Перепілка

Кролик

Олія:

Гарбузова

Оливкова

Чай:

Шипшина

Стевія

Гльод

Алергія: не поспішайте в аптеку (фото: pexels.com)

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Натуральні антигістамінні засоби

Ройбуш, береза, білокопитник, кропива, чорна бузина, ромашка, корінь солодки, лавровий лист, стевія, шипшина, базилік, череда, м'ята, селера, фенхель, артишок, спіруліна, лопух, ехінацея, імбир, чебрець, аніс, вода. Гарбузове масло здатне навіть купірувати напад астми. Потрібно застосовувати курсом 3 місяці. Пропорційно зниженню дози масла потрібно знижувати всі важкопереварювані продукти, тим більше шкідливості. Без гарбузового масла підшлункова з ними не впорається.

Увага: всі засоби - різні за ступенем свого антигістамінного ефекту і за швидкістю дії, працюють при відсутності індивідуальної непереносимості.

Також деякі мають накопичувальний ефект. Потрібно пам'ятати про накопичувальну алергію. Один засіб краще застосовувати 1-3 місяці, потім міняти на інший.