Плохо влияет на уровень гормонов: нутрициолог рассказала, как часто можно есть сою

По оценкам аминокислотного коэффициента усвояемости белков (PDCAA) и усвояемости незаменимых аминокислот (DIAAS, современный показатель), соевые бобы и добавки соевого протеина близки к молоку, сывороточному белку, яйцам и мясу. Но в то же время соя может влиять на уровень гормонов.

Об этом в своем Instagram написала нутрициолог Анна Макарова. Она рассказала всю правду про пользу и вред соевого белка.

Соевый белок богат аминокислотами с разветвленной цепью (BCAA), зато обеднен на метионин. Но даже на смешанном веганском рационе это не является проблемой, ведь достаточно метионина есть в овсяных хлопьях и киноа.

Как есть сою, чтобы не вредить своему здоровью (фото: pexels.com)

Содержание белка в соевых продуктах:

Изолят соевого протеина - 89 г белка на 100 г,

Концентрат соевого протеина - 64 г,

Темпе и натто - 20 г,

Соевые бобы отварные - 18 г,

Мисо - 13 г,

Эдамаме (незрелые бобы) приготовленные - 12 г,

Тофу - 9 г.

Это важно знать любителям тофу (фото: pexels.com)

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Исследования показали, что соевый белок стимулирует синтез мышечного белка менее выраженно, чем сывороточный, зато более выраженно, чем казеин.

При производстве соевых протеиновых добавок содержание изофлавонов сильно снижается благодаря промывке в этаноле (спирте). Добавки, которые были получены в процессе промывки водой или кислотами, как правило, сохраняют высокую концентрацию изофлавонов.

Мета-анализ 15 исследований показал, что соя не оказывает значительного влияния на показатели тестостерона. В исследованиях использовались соевые продукты и протеин, которые "давали" 10-70 г соевого белка и 60-240 мг изофлавонов в день.

Чрезвычайно высокое количество изофлавонов может неблагоприятно влиять на уровень гормонов как у мужчин, так и у женщин, и может отрицательно влиять на рост мышц и потерю жира.

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Как есть сою без вреда для здоровья

1. Употребление 1-2 порций (1 порция - примерно 100-120 г) соевых продуктов в день не вызовет проблем.

2. Из цельных соевых продуктов меньше изофлавонов содержится в эдамаме, пророщенных соевых бобах, тофу и темпе.

3. На регулярной основе лучше все-таки употреблять цельные продукты, а не протеиновые добавки. Ведь в процессе обработки могут теряться ценные питательные вещества: клетчатка, витамины и минералы.