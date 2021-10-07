Погано впливає на рівень гормонів: нутриціолог розповіла, як часто можна їсти сою

За оцінками амінокислотного коефіцієнта засвоюваності білків (PDCAA) і засвоюваності незамінних амінокислот (DIAAS, сучасний показник), соєві боби і добавки соєвого протеїну близькі до молока, сироваткового білка, яєць і м'яса. Але в той же час соя може впливати на рівень гормонів.

Про це у своєму Instagram написала нутриціолог Анна Макарова. Вона розповіла всю правду про користь і шкоду соєвого білка.

Соєвий білок багатий амінокислотами з розгалуженим ланцюгом (BCAA), зате збіднений на метіонін. Але навіть на змішаному веганському раціоні це не є проблемою, адже досить метіоніну є в вівсяних пластівцях і кіноа.

Як їсти сою, щоб не шкодити своєму здоров'ю (фото: pexels.com)

Вміст білка в соєвих продуктах:

Ізолят соєвого протеїну - 89 г білка на 100 г,

Концентрат соєвого протеїну - 64 г,

Темпе і натто - 20 г,

Соєві боби відварні - 18 г,

Місо - 13 г,

Едамаме (незрілі боби) приготовані - 12 г,

Тофу - 9 р.

Це важливо знати любителям тофу (фото: pexels.com)

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Дослідження показали, що соєвий білок стимулює синтез м'язового білка менш виражено, ніж сироватковий, зате більш виражено, ніж казеїн.

При виробництві соєвих протеїнових добавок вміст ізофлавонів сильно знижується завдяки промиванні в етанолі (спирті). Добавки, які були отримані в процесі промивання водою або кислотами, як правило, зберігають високу концентрацію ізофлавонів.

Мета-аналіз 15 досліджень показав, що соя не робить значного впливу на показники тестостерону. У дослідженнях використовувалися соєві продукти і протеїн, які "давали" 10-70 г соєвого білка і 60-240 мг ізофлавонів в день.

Надзвичайно висока кількість ізофлавонів може негативно впливати на рівень гормонів як у чоловіків, так і у жінок, і може негативно впливати на ріст м'язів і втрату жиру.

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Як їсти сою без шкоди для здоров'я

1. Вживання 1-2 порцій (1 порція - приблизно 100-120 г) соєвих продуктів на день не викличе проблем.

2. З цільних соєвих продуктів менше ізофлавонів міститься в едамамі, пророщених соєвих бобах, тофу і темпі.

3. На регулярній основі краще все-таки вживати цільні продукти, а не протеїнові добавки. Адже в процесі обробки можуть губитися цінні поживні речовини: клітковина, вітаміни і мінерали.