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Поможет всей семье: нутрициолог поделилась своей природной аптечкой на осень

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 09:09
Поможет всей семье: нутрициолог поделилась своей природной аптечкой на осень Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Период осенних простуд не страшен, если дома есть аптечка! Особенно полезно, если в ней не только лекарства, а, по большей части, натуральные средства, способные поддержать иммунитет и, если нужно, избавить от неприятных симптомов заболевания.

Список лекарств для такой аптечки дала нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram.

Сегодня хочу поделиться с вами моей природной аптечкой на осень. Первое, что я уже несколько лет использую со своей семьей - это лекарственные грибы.

  • Это грибы, которые поддерживают иммунитет и обладают противовирусными компонентами, рейши и чага. Их можно найти в форме пудры, в капсулах или в форме настойки.

Можно пить утром и добавлять в горячие напитки. Они очень согревают и замечательно поддерживают иммунитет.

  • Следующее - это корень лопуха, или как его называют в китайской медицине, гоба.

Если вам повезет, его можно найти в свежем виде и добавлять в супы, в тушеные овощи или даже мариновать либо можно просто заваривать.

В отличии от одуванчика, который обладает похожим эффектом, корень лопуха не настолько горький и не создает ощущение излишней сухости. Тем не менее, так же, как одуванчик, он очень сильно воздействует на иммунитет и поддерживает здоровье кишечника.

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Поможет всей семье: нутрициолог поделилась своей природной аптечкой на осеньЧтобы простуда не застала врасплох (фото: pexels.com)

Его можно заказать в форме сухого корня или настойки.

  • Следующее - это астрагал - согревающий иммунный тоник, который замечательно подходит для осени.

Он обладает эффектом иммуномодулятора, который поддерживает наше тело. Его можно использовать либо в форме сухой травки, либо как настойку.

  • Чеснок. Я думаю, чеснок известен всем как вещество, которое поддерживает иммунитет и борется с вирусами, попадающими в тело.

Считается, что чеснок может уменьшить продолжительность простуды или гриппа, а также уменьшить симптомы, которые ассоциируются с гриппом.

Можно использовать свежий чеснок и добавлять его в последние несколько минут готовки, чтобы не потерять одно из основных активных веществ - аллицин.

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Поможет всей семье: нутрициолог поделилась своей природной аптечкой на осеньСпеции помогут укрепить имммунитет (фото: pexels.com)

Для того, чтобы получить наибольший эффект, лучше использовать 2-3 зубчика чеснока (тереть свежий в супы, либо на блендере готовить в рейсинге для салатов).

  • Бузина. Бузина положительно влияет на иммунитет и помогает бороться с простудой. Из бузины можно сделать настойку или сиропы.

Сиропы могут больше подойти для детей, а настойки будут замечательно работать и для взрослых.

  • Также стоит запастись имбирем, эхинацеей и куркумой.

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