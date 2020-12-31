Новый год не обходится без этого салата: невероятный рецепт Оливье от Клопотенко

Салат Оливье является традиционным новогодним блюдом уже у многих поколений украинцев. Рецепт этого салата отличается как в разных регионах, так и в каждой отдельной семье. Часть ингредиентов можно заменить на более экзотические, а многие любят исключать из него часть продуктов.

Свой оригинальный рецепт салата Оливье рассказал и победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко. Он предложил на своем сайте сделать этот салат с грибами и курицей.

"Было бы интересно провести исследования и узнать, с чем люди ассоциируют Новый год больше: с дедом Морозом или с Оливье. Думаю, что дед с подарками проигрывает своему противнику в сухую. Ни один Новый год не обходится без этого салата. Если вы думали, что я его проигнорирую, то вот, держите – Оливье с запеченными грибами", - написал кулинар.

Ингредиенты:

250 г шампиньонов

1 ст. л. растительного масла

1 лавровый лист

3 горошины душистого перца

400-500 г куриного филе

4 яйца

1 банка зеленого горошка

4 соленых огурца

3 картофеля отваренных в мундире

2 отварной моркови

3 ст. л. домашнего майонеза

по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

1. Вымытые и сухие грибы положите в форму для запекания и полейте 1 ст. л. растительного масла. Соль добавьте по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте грибы запекаться в течение 20 минут.

2. Картошку нужно сварить в "мундире", очистить и нарезать средними кубиками.

3. Морковь также отварите, очистите от кожуры и нарежьте кубиками как картофель.

4. Куриное филе положите в сотейник с подсоленной водой, лавровым листом и душистым перцем. Необходимо варить его 25 минут после кипения.

5. Почистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте кубиками.

6. По готовности куриное филе нужно охладить и нарезать небольшим кубиком.

7. Готовые грибы также нарежьте кубиком.

8. То же самое сделайте с солеными огурцами.

Все ингредиенты перемешайте в емкости вместе с консервированным горошком. Заправьте салат домашним майонезом и снова перемешайте. Соль и перец по вкусу.

Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко предложил рецепт оригинальной закуски, от которой жизнь становится лучше.

А также рассказывали о том, что Клопотенко дал рецепт салата "Мимоза", который возьмет в плен вашу душу.