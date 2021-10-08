Нутрициолог назвала главный витамин молодости: в каких продуктах искать

Если и существует главный витамин, способный продлить молодость, подарить красоту и здоровье, то это будет витамин Е. Витамин Е защищает наш организм от воздействия вредных внешних факторов и сохраняет нашу молодость.

Этот мощный антиоксидант препятствует распространению активных форм кислорода и способствует улучшению общего состояния здоровья.

Кроме этого, он приостанавливает функционирование свободных радикалов, а в качестве регулятора ферментативной активности играет роль в правильном развитии мышц. Влияет на экспрессию генов, поддерживает здоровье глаз и нервной системы.