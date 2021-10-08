Нутрициолог назвала главный витамин молодости: в каких продуктах искать

Если и существует главный витамин, способный продлить молодость, подарить красоту и здоровье, то это будет витамин Е. Витамин Е защищает наш организм от воздействия вредных внешних факторов и сохраняет нашу молодость.
Этот мощный антиоксидант препятствует распространению активных форм кислорода и способствует улучшению общего состояния здоровья.
Кроме этого, он приостанавливает функционирование свободных радикалов, а в качестве регулятора ферментативной активности играет роль в правильном развитии мышц. Влияет на экспрессию генов, поддерживает здоровье глаз и нервной системы.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Наталья Нутри.
Одна из основных функций витамина Е - поддержание здоровья сердца, сохраняя баланс уровня холестерина. Улучшает кровообращение кожи головы, ускоряет процесс заживления ран, а также защищает кожу от пересыхания.
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для протекания восстановительных процессов в тканях
важен для нормального функционирования нервной системы
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оливковое масло, хлопковое, кукурузное, миндальное, зародышей пшеницы, миндаль, лесной орех, семена подсолнечника, зеленые листовые овощи, злаки, бобовая, яичный желток, печень, ботва репы, фисташка, лосось, оливки, курага, бразильский орех, кедровый орех.
Раньше нутрициолог назвала простое и натуральное средство от простуды и гриппа.