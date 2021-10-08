Нутриціолог назвала головний вітамін молодості: в яких продуктах шукати

Якщо і існує головний вітамін, здатний продовжити молодість, подарувати красу і здоров'я, то це буде вітамін Е. Вітамін Е захищає наш організм від впливу шкідливих зовнішніх факторів і зберігає нашу молодість.
Цей потужний антиоксидант перешкоджає поширенню активних форм кисню і сприяє поліпшенню загального стану здоров'я.
Крім цього, він призупиняє функціонування вільних радикалів, а в якості регулятора ферментативної активності грає роль в правильному розвитку м'язів. Впливає на експресію генів, підтримує здоров'я очей і нервової системи.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Наталія Нутрі.
Одна з основних функцій вітаміну Е - підтримка здоров'я серця, збереження балансу рівня холестерину. Покращує кровообіг шкіри голови, прискорює процес загоєння ран, а також захищає шкіру від пересихання.
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для протікання відновних процесів в тканинах
важливий для нормального функціонування нервової системи
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оливкова олія, бавовняна, кукурудзяна, мигдальна, зародків пшениці, мигдаль, лісовий горіх, насіння соняшнику, зелені листові овочі, злаки, бобові, яєчний жовток, печінка, бадилля ріпи, фісташка, лосось, оливки, курага, бразильський горіх, кедровий горіх.
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