ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Будет сиять: нутрициолог назвала одно-единственное средство для упругой и эластичной кожи

Новина українською →
Понедельник 20 сентября 2021 18:01
Будет сиять: нутрициолог назвала одно-единственное средство для упругой и эластичной кожи Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Упругая, эластичная, сияющая кожа - многие обивают пороги салонов красоты, но все равно не получают заветный результат. Оказывается, в этом может помочь одно-единственное средство: эффективный и биодоступный коллаген.

Морской коллаген, по признанию нутрициолога Вероники Натурамамы в Instagram, работает лучше всевозможных переработанных БАДов, быстрее проникает в кровоток, структура такого коллагена наиболее близка к натуральному человеческому белку.

Будет сиять: нутрициолог назвала одно-единственное средство для упругой и эластичной кожиПептиды рыбного коллагена имеют особый аминокислотный состав (фото: pexels.com)

Они отличаются высокой концентрацией глицина (уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность), гидроксипролина (улучшает состояние кожи, основной белок коллагена) и пролина.

Простой список: нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла

Эффекты от применения морского коллагена

  • Омолаживающие свойства. Коллаген предотвращает преждевременное старение кожи, улучшает ее гладкость, упругость и эластичность, а также защищает кожу от образования глубоких морщин.

  • Восстановление костей, зубов, ногтей и суставов. Рыбный коллаген обладает способностью увеличивать минеральную плотность костей, зубов, ногтей и суставов. Его рекомендуют в рацион при переломах, артритах, остеопорозе и кариесе.

Коллаген - основа каркаса, без которого не усваиваются кальций и магний.

  • Заживление ран и протекающего кишечника. Коллаген необходим для любых процессов заживления, так как поддерживает производство новой ткани. Благодаря ему все раны будут исчезать гораздо быстрее. Коллаген содержит глютамин - главная аминокислота слизистой оболочки кишечника.

При этом коллаген в виде порошка может содержать тяжелые металлы и в отличие от бульона, который является средством заживления кишечника, может провоцировать заболевания ЖКТ, в том числе образование акне.

Шесть пунктов: врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова

Будет сиять: нутрициолог назвала одно-единственное средство для упругой и эластичной кожи

Лучше всего самостоятельно готовить рыбный бульон (фото: pexels.com)

Больше всего рыбного коллагена содержится в тех частях рыбы, которые чаще всего выбрасываются, но используются для бульона - в коже, костях, хвостах. Именно поэтому костный рыбный бульон идеально восполнит дефицит коллагена в организме, а с рыбным бульоном получить его легко и просто!

Раньше нутрициолог рассказала, кому можно употреблять глютен.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Утепляемся и готовим зонтики: где погода сегодня будет самая мерзкая
Утепляемся и готовим зонтики: где погода сегодня будет самая мерзкая