Буде сяяти: нутриціолог назвала одий-єдиний засіб для пружної та еластичної шкіри
Пружна, еластична, сяюча шкіра - багато хто оббиває пороги салонів краси, але все одно не отримує заповітного результату. Виявляється, в цьому може допомогти один-єдиний засіб: ефективний і біодоступний колаген.
Морський колаген, за визнанням нутриціолога Вероніки Натурамами в Instagram, працює краще всіляких перероблених БАДів, швидше проникає в кровотік, структура такого колагену найбільш близька до натурального людського білку.
Пептиди рибного колагену мають особливий амінокислотний склад (фото: pexels.com)
Вони відрізняються високою концентрацією гліцину (зменшує психоемоційне напруження, підвищує розумову працездатність), гідроксипроліну (покращує стан шкіри, основний білок колагену) і проліну.
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Ефекти від застосування морського колагену
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Омолоджуючі властивості. Колаген запобігає передчасному старінню шкіри, покращує її гладкість, пружність і еластичність, а також захищає шкіру від утворення глибоких зморшок.
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Відновлення кісток, зубів, нігтів і суглобів. Рибний колаген має здатність збільшувати мінеральну щільність кісток, зубів, нігтів і суглобів. Його рекомендують в раціон при переломах, артритах, остеопорозі і карієсі.
Колаген - основа каркаса, без якого не засвоюються кальцій і магній.
- Загоєння ран і протікає кишечника. Колаген необхідний для будь-яких процесів загоєння, бо підтримує виробництво нової тканини. Завдяки йому всі рани будуть зникати набагато швидше. Колаген містить глютамін - головна амінокислота слизової оболонки кишечника.
При цьому колаген у вигляді порошку може містити важкі метали і на відміну від бульйону, який є засобом загоєння кишечника, може провокувати захворювання шлунково-кишкового тракту, в тому числі утворення акне.
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Найкраще - самостійно готувати рибний бульйон (фото: pexels.com)
Найбільше рибного колагену міститься в тих частинах риби, які найчастіше викидаються, але використовуються для бульйону - в шкірі, кістках, хвостах. Саме тому кістковий рибний бульйон ідеально заповнить дефіцит колагену в організмі, а з рибним бульйоном отримати його легко !
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