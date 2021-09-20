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Буде сяяти: нутриціолог назвала одий-єдиний засіб для пружної та еластичної шкіри

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Понеділок 20 вересня 2021 18:01
Буде сяяти: нутриціолог назвала одий-єдиний засіб для пружної та еластичної шкіри Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Пружна, еластична, сяюча шкіра - багато хто оббиває пороги салонів краси, але все одно не отримує заповітного результату. Виявляється, в цьому може допомогти один-єдиний засіб: ефективний і біодоступний колаген.

Морський колаген, за визнанням нутриціолога Вероніки Натурамами в Instagram, працює краще всіляких перероблених БАДів, швидше проникає в кровотік, структура такого колагену найбільш близька до натурального людського білку.

Буде сяяти: нутриціолог назвала одий-єдиний засіб для пружної та еластичної шкіриПептиди рибного колагену мають особливий амінокислотний склад (фото: pexels.com)

Вони відрізняються високою концентрацією гліцину (зменшує психоемоційне напруження, підвищує розумову працездатність), гідроксипроліну (покращує стан шкіри, основний білок колагену) і проліну.

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Ефекти від застосування морського колагену

  • Омолоджуючі властивості. Колаген запобігає передчасному старінню шкіри, покращує її гладкість, пружність і еластичність, а також захищає шкіру від утворення глибоких зморшок.

  • Відновлення кісток, зубів, нігтів і суглобів. Рибний колаген має здатність збільшувати мінеральну щільність кісток, зубів, нігтів і суглобів. Його рекомендують в раціон при переломах, артритах, остеопорозі і карієсі.

Колаген - основа каркаса, без якого не засвоюються кальцій і магній.

  • Загоєння ран і протікає кишечника. Колаген необхідний для будь-яких процесів загоєння, бо підтримує виробництво нової тканини. Завдяки йому всі рани будуть зникати набагато швидше. Колаген містить глютамін - головна амінокислота слизової оболонки кишечника.

При цьому колаген у вигляді порошку може містити важкі метали і на відміну від бульйону, який є засобом загоєння кишечника, може провокувати захворювання шлунково-кишкового тракту, в тому числі утворення акне.

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Буде сяяти: нутриціолог назвала одий-єдиний засіб для пружної та еластичної шкіри

Найкраще - самостійно готувати рибний бульйон (фото: pexels.com)

Найбільше рибного колагену міститься в тих частинах риби, які найчастіше викидаються, але використовуються для бульйону - в шкірі, кістках, хвостах. Саме тому кістковий рибний бульйон ідеально заповнить дефіцит колагену в організмі, а з рибним бульйоном отримати його легко !

Раніше нутриціолог розповіла, кому можна вживати глютен.

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