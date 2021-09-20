Буде сяяти: нутриціолог назвала одий-єдиний засіб для пружної та еластичної шкіри

Пружна, еластична, сяюча шкіра - багато хто оббиває пороги салонів краси, але все одно не отримує заповітного результату. Виявляється, в цьому може допомогти один-єдиний засіб: ефективний і біодоступний колаген.

Морський колаген, за визнанням нутриціолога Вероніки Натурамами в Instagram, працює краще всіляких перероблених БАДів, швидше проникає в кровотік, структура такого колагену найбільш близька до натурального людського білку.

Пептиди рибного колагену мають особливий амінокислотний склад (фото: pexels.com)

Вони відрізняються високою концентрацією гліцину (зменшує психоемоційне напруження, підвищує розумову працездатність), гідроксипроліну (покращує стан шкіри, основний білок колагену) і проліну.

Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу

Ефекти від застосування морського колагену

Омолоджуючі властивості. Колаген запобігає передчасному старінню шкіри, покращує її гладкість, пружність і еластичність, а також захищає шкіру від утворення глибоких зморшок.

Відновлення кісток, зубів, нігтів і суглобів. Рибний колаген має здатність збільшувати мінеральну щільність кісток, зубів, нігтів і суглобів. Його рекомендують в раціон при переломах, артритах, остеопорозі і карієсі.

Колаген - основа каркаса, без якого не засвоюються кальцій і магній.

Загоєння ран і протікає кишечника. Колаген необхідний для будь-яких процесів загоєння, бо підтримує виробництво нової тканини. Завдяки йому всі рани будуть зникати набагато швидше. Колаген містить глютамін - головна амінокислота слизової оболонки кишечника.

При цьому колаген у вигляді порошку може містити важкі метали і на відміну від бульйону, який є засобом загоєння кишечника, може провокувати захворювання шлунково-кишкового тракту, в тому числі утворення акне.

Шість пунктів: лікар розповіла, чого не можна робити, щоб щитовидка була здорова

Найкраще - самостійно готувати рибний бульйон (фото: pexels.com)