Опасные для здоровья: нутрициолог рассказала, что не так с замороженными ягодами в супермаркете

О пользе замороженных фруктов, овощей и ягод специалисты по питанию твердят не первый год. Но, оказывается, если покупать их в супермаркете, можно получить не просто некачественные продукты, а даже опасные.
Вероника Натуромама в своем Instagram рассказала, что не так с такими заморозками.
Доказано, что при правильной заморозке продукты сохраняют больше витаминов, минералов и максимум своих полезных свойств, чем свежие аналоги.
Это связано с тем, что многие свежие продукты, которые приезжают из других стран, изначально содержат меньше полезных веществ (витаминов, минералов), чем местные овощи или фрукты в сезон.
К тому же зимние овощи из массмаркета содержат химикаты от плесени и для удлинения срока годности.
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Оказалось, что при замораживании в клетках черники и голубики образуются кристаллы воды, которые разрушают ткани плода и делают антоцианы (мощные антиоксиданты) более доступными. В случае этих ягод заморозка повышает их пользу.
Раньше врач назвала топ признаков обезвоживания организма.