Шкідливі для здоров'я: нутриціолог розповіла, що не так із замороженими ягодами в супермаркеті

Про користь заморожених фруктів, овочів і ягід фахівці з харчування твердять не перший рік. Але, виявляється, якщо купувати їх в супермаркеті, можна отримати не просто неякісні продукти, а навіть небезпечні.
Вероніка Натуромама в своєму Instagram розповіла, що не так з такими заморозками.
Доведено, що при правильному заморожуванні продукти зберігають більше вітамінів, мінералів і максимум своїх корисних властивостей, ніж свіжі аналоги.
Це пов'язано з тим, що багато свіжих продуктів, які приїжджають з інших країн, спочатку містять менше корисних речовин (вітамінів, мінералів), ніж місцеві овочі або фрукти в сезон.
До того ж зимові овочі з массмаркету містять хімікати від цвілі і для подовження терміну придатності.
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Виявилося, що при заморожуванні в клітинах чорниці і лохини утворюються кристали води, які руйнують тканини плоду і роблять антоціани (потужні антиоксиданти) більш доступними. У разі цих ягід заморозка підвищує їх користь.
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