Шкідливі для здоров'я: нутриціолог розповіла, що не так із замороженими ягодами в супермаркеті

Небезпека заморозок з массмаркету, в першу чергу, в тому, що сировина заморожується з консервантами, їх не вказують на упаковці.

з массмаркету, в першу чергу, в тому, що сировина заморожується з консервантами, їх не вказують на упаковці. Також, в основному, заморозка - це дешева китайська сировина, а Китай - найбільш забруднена країна у світі. Не дивуйтеся, якщо на упаковці написано, мовляв, вироблено у вашій країні, у випадку з більшістю продуктів мова йде про розфасовку і упакування.

Найкраще - заморозити ягоди самостійно (фото: pexels.com)

Доведено, що при правильному заморожуванні продукти зберігають більше вітамінів, мінералів і максимум своїх корисних властивостей, ніж свіжі аналоги.

Це пов'язано з тим, що багато свіжих продуктів, які приїжджають з інших країн, спочатку містять менше корисних речовин (вітамінів, мінералів), ніж місцеві овочі або фрукти в сезон.

До того ж зимові овочі з массмаркету містять хімікати від цвілі і для подовження терміну придатності.

Так, наприклад, зелений горошок через довге зберігання на полицях магазину втрачає 77 % корисних властивостей, а якщо його заморозити, то це дозволить зберегти 94 % вітамінів.

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Через 2 дні після збору шпинат втрачає 75 % вітаміну С, спаржа і брокколі - до 80 %.

Кількість фолієвої кислоти залишається незмінною протягом року її зберігання в замороженому вигляді.

На рівень вітаміну В2 заморозка практично не вплива є- втрати всього 4 %.

Виявилося, що при заморожуванні в клітинах чорниці і лохини утворюються кристали води, які руйнують тканини плоду і роблять антоціани (потужні антиоксиданти) більш доступними. У разі цих ягід заморозка підвищує їх користь.