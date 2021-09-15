Основа здоровья всего ЖКТ: нутрициолог рассказала, как наладить кислотность желудка

Длительное жевание и подготовка к приему пищи. Особенно важен этот пункт для людей, у которых пониженная кислотность. Это может обеспечить адекватное пищеварение.
Достаточное потребление жидкости, чистой воды. Это правило действует абсолютно для всех.
Горечи. За счет потребления горьких вкусов происходит секреция гормона гастрина, регулирующего уровень желудочной кислоты, служащей для дальнейшего расщепления белков и усвоения минералов. Запомните «Горькое лечит, а сладкое калечит». Важно включать в рацион:: шпинат, рукколу, одуванчик, латук, ботва корнеплодов, сельдерей, кейл и др.
Бетаин хлорид с пепсином. Бетаин - органическое соединение, которое дает нам хлор и увеличивает кислотность. Справляется он с этим уже за месяц. Можно найти в сахарной свекле, шпинате и зерновых. Также он улучшает переваривание и обладает желчеобразующим и желчегонным действием. Пепсин — это фермент, вырабатываемый организмом для переваривания белковых продуктов в желудке.
Уксус: яблочный или настоящий, натуральный качественный с маткой на дне. Но, данная рекомендация довольно индивидуальная. Если есть синдром избыточного бактериального и грибкового роста, то уксус исключен. Он может ухудшить ситуацию.
Психологические настройки на питание. Исключить "есть на бегу". Стараться принимать пищу осознанно, здесь и сейчас, пробуя вкус, консистенцию, текстуру. Я не буду здесь писать про психологию , но ее никто не отменял и это очень важный момент.