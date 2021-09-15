Основа здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог розповіла, як налагодити кислотність шлунка

Здоров'я всього шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)
Що робити для підвищення кислотності
Тривале жування і підготовка до прийому їжі. Особливо важливий цей пункт для людей, у яких знижена кислотність. Це може забезпечити адекватне травлення.
Достатнє споживання рідини, чистої води. Це правило діє абсолютно для всіх.
Гіркоти. За рахунок споживання гірких смаків відбувається секреція гормону гастрину, що регулює рівень шлункової кислоти, що служить для подальшого розщеплення білків і засвоєння мінералів. Запам'ятайте "гірке лікує, а солодке калічить". Важливо включати в раціон: шпінат, рукколу, кульбабу, латук, бадилля коренеплодів, селеру, кейл і ін.
Бетаїн хлорид з пепсином. Бетаїн - органічна сполука, яка дає нам хлор і збільшує кислотність. Справляється він з цим вже за місяць. Можна знайти в цукрових буряках, шпинаті і зернових. Також він покращує перетравлення і має жовчоутворюючу і жовчогінну дію. Пепсин - це фермент, що виробляється організмом для перетравлення білкових продуктів в шлунку.
Оцет: яблучний або справжній, натуральний якісний з маткою на дні. Але дана рекомендація досить індивідуальна. Якщо є синдром надлишкового бактеріального і грибкового зростання, то оцет виключений. Він може погіршити ситуацію.
Психологічні настройки на харчування. Виключити "їсти на бігу". Намагатися приймати їжу усвідомлено, тут і зараз, пробуючи смак, консистенцію, текстуру. Я не буду тут писати про психологію , але її ніхто не відміняв і це дуже важливий момент.