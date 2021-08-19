Чтобы не было паразитов: нутрициолог рассказала, как правильно мыть зелень и ягоды перед едой

Любой, выращенный на земле продукт, нуждается в предварительной обработке.⠀
Земля - живой организм, в котором живут миллионы различных бактерий, микро- и макроорганизмов.
Большинство из них - безвредны для здоровых людей, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.
Но, если у вас ослаблена функция ЖКТ, особенно понижена кислотность желудочного сока, например, если вы находитесь в стрессе, то следует замачивать зелень с солью, содой или натуральным уксусом, чтобы избавиться от яиц глистов.
Также, если продукт не органического / натурального происхождения, обрабатывался при выращивании пестицидами и гербицидами, обрабатываем продукты нужно особенным образом.
Результат удивит: нутрициолог назвала три привычки в питании, которые продлят молодость
1. Промываем в чистой воде.
2. Плоды с плотной кожурой промываем с содой (или счищаем кожуру).
3. Зелень и ягоды замачиваем в слабом растворе натурального уксуса, соды или соли на 10-15 мин (1 ст л соды / соли / уксуса на 1 литр воды).
Как наладить пищеварение: врач назвала одно-единственное средство от запоров
4. Еще один способ - использовать озонатор. Озонатор уменьшает количество пестицидов, гербицидов, антибиотиков, гормонов в продуктах, а также удаляет бактерии и яйца паразитов, но максимально сохраняет витамины и микроэлементы в продукте.
Раньше нутрициолог назвала лучшее средство от анемии.