Щоб не було паразитів: нутриціолог розповіла, як правильно мити зелень і ягоди перед їжею

Будь-який, вирощений на землі продукт, потребує попередньої обробки.⠀
Земля - живий організм, в якому живуть мільйони різних бактерій, мікро- і макроорганізмів.
Більшість з них - нешкідливі для здорових людей, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама.
Але, якщо у вас ослаблена функція шлунково-кишкового тракту, особливо знижена кислотність шлункового соку, наприклад, якщо ви перебуваєте в стресі, то слід замочувати зелень з сіллю, содою або натуральним оцтом, щоб позбутися від яєць глистів.
Також, якщо продукт не органічного / натурального походження, оброблявся при вирощуванні пестицидами та гербіцидами, обробляємо продукти потрібно особливим чином.
Результат здивує: нутриціолог назвала три звички в харчуванні, які продовжать молодість
1. Промиваємо в чистій воді.
2. Плоди зі щільною шкіркою промиваємо з содою (або зчищаємо шкірку).
3. Зелень і ягоди замочуємо в слабкому розчині натурального оцту, соди або солі на 10-15 хв (1 ст л соди / солі / оцту на 1 літр води).
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4. Ще один спосіб - використовувати озонатор. Озонатор зменшує кількість пестицидів, гербіцидів, антибіотиків, гормонів в продуктах, а також видаляє бактерії і яйця паразитів, але максимально зберігає вітаміни і мікроелементи в продукті.
Раніше нутриціолог назвала кращий засіб від анемії.