ПМС и болезненные месячные: нутрициолог дала список продуктов при гормональных сбоях

Многие думают, что обильные болезненные менструации, предменструальный синдром и болезненность молочных желез - "обычные явления" в жизни каждой женщины. На самом деле это не норма. Иногда это - симптомы гиперэстрогении.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, что делать при гормональном сбое и посоветовала, как изменить свой рацион, чтобы наладить ситуацию.
Гиперэстрогенизм - это состояние, характеризующееся повышенным содержанием в организме женщины половых гормонов эстрогенов и их производных.
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Необходимо убрать:
Необходимо добавить:
Оливки
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Добавлю: если печень не готова работать эстрогенами правильно, правильно выводить продукты метаболизма, то все действительно может привести к гиперэстрогенизму в целом, поэтому важно работать и с печенью.
Тыквенное молоко можно делать самим из семян, а можно просто купить муку и смешивать ее с водой, можно туда добавлять тыквенное масло или с ягоды, например.
Раньше нутрициолог рассказала, как поддержать и восставить печень.