ПМС і хворобливі місячні: нутриціолог дала список продуктів при гормональних збоях

Багато хто думає, що рясні хворобливі менструації, передменструальний синдром і хворобливість молочних залоз - "звичайні явища" в житті кожної жінки. Насправді це не норма. Іноді це - симптоми гіперестрогенії.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, що робити при гормональному збої і порадила, як змінити свій раціон, щоб налагодити ситуацію.
Гіперестрогенізм - це стан, що характеризується підвищеним вмістом в організмі жінки статевих гормонів естрогенів і їх похідних.
Виключити назавжди: нутриціолог назвала продукти, шкідливі для жовчного міхура
Попросіть чоловіка купити вам малини (фото: pexels.com)
Необхідно прибрати:
Необхідно додати:
Оливка
Авокадо
Краса зсередини: нутриціолог дала рецепт простого соку, після якого шкіра буде сяяти
Додам: якщо печінка не готова працювати естрогенами правильно, правильно виводити продукти метаболізму, то все дійсно може привести до гіперестрогенізму в цілому, тому важливо працювати і з печінкою.
Гарбузове молоко можна робити самим з насіння, а можна просто купити борошно і змішувати її з водою, можна туди додавати гарбузове масло або ягоди, наприклад.
Раніше нутриціолог розповіла, як підтримати і відновити печінку.