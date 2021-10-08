Полезная и доступная: нутрициолог рассказала, какую рыбу лучше есть осенью

Осенью организму особенно необходимы полезные и качественные жиры. Поэтому специалисты по питанию советуют включать в рацион жирную рыбу.
Обычно слава достается дорогим скумбрии и семейству лососевых. А вот про более доступную рыбу, сельдь, все почему-то забывают, хотя именно она была постоянным гостем на наших столах еще задолго до появления соцсетей и тысяч постов о пользе омега-3.
Об этом напомнила в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.⠀
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Многие беспокоятся из-за высокого содержания натрия в соленой сельди. Не вижу ничего страшного в том, чтобы съедать небольшой кусочек слабосоленой сельди (60-80 г) 1 раз в неделю при условии, что в вашем рационе очень мало переработанной еды, вы не увлекаетесь сырами (особенно - самыми солеными), употребляете много овощей, фруктов и бобовых, которые богаты калием (этот минерал противодействует эффекту натрия).
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1. По современным рекомендациям, жирную рыбу нужно есть минимум 1 раз в неделю (порция - примерно 100-140 г), а лучше - 2 раза (общая порция - примерно 200-280 г). Такое количество жирной рыбы обеспечит нас 250-500 мг эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот в день.
2. При покупке выбирайте твердую, серебристую сельдь с "ясными" глазами и без выраженного рыбного запаха.
3. Лучше покупать несоленую сельдь и запекать, если запах и вкус приготовленной сельди хорошо переносится. Так вы получите все питательные вещества, но намного меньше соли.
Раньше нутрициолог дала список продуктов для густых и длинных волос.