Корисна і доступна: нутриціолог розповіла, яку рибу краще їсти восени

Восени організму особливо необхідні корисні і якісні жири. Тому фахівці з харчування радять включати в раціон жирну рибу.
Зазвичай слава дістається дорогим скумбрії і сімейству лососевих. А ось про більш доступну рибу, оселедець, всі чомусь забувають, хоча саме вона була постійним гостем на наших столах ще задовго до появи соцмереж і тисяч постів про користь омега-3.
Про це нагадала у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.⠀
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Багато хто турбується через високий вміст натрію в солоному оселедці. Не бачу нічого страшного в тому, щоб з'їдати невеликий шматочок слабосоленого оселедця (60-80 г) 1 раз на тиждень за умови, що у вашому раціоні дуже мало переробленої їжі, ви не захоплюєтеся сирами (особливо - найсолонішими), вживаєте багато овочів, фруктів і бобових, які багаті калієм (цей мінерал протидіє ефекту натрію).
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1. За сучасними рекомендаціями, жирну рибу потрібно їсти мінімум 1 раз на тиждень (порція - приблизно 100-140 г), а краще - 2 рази (загальна порція - приблизно 200-280 г). Така кількість жирної риби забезпечить нас 250-500 мг ейкозапентаєновою (ЕПК) і докозагексаєновою (ДГК) кислотами в день.
2. При покупці вибирайте тверду, сріблясту оселедець з "ясними" очима і без вираженого рибного запаху.
3. Краще купувати несолоний оселедець і запікати, якщо запах і смак приготованого оселедця добре переноситься. Так ви отримаєте всі поживні речовини, але набагато менше солі.
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