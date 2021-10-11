Помідори затримують рідину: нутриціолог розповіла, чи можна їсти овочі червоного кольору

Які міфи стосовно їжі тільки не ходять по інтернету! Один з них полягає в тому, що краще уникати фрукти і овочі червоного кольору. Нібито, їсти потрібно в основному зелені плоди - в них менше цукру і більше корисних поживних речовин.

Цей міф розвінчала нутрицолог Анна Макарова у своєму Instagram. Вона зізналася, що особливо її розсмішила розповідь про помідори, які нібито затримують рідину через пігмент лікопін.

На тарілці, в ідеалі, повинна бути веселка (фото: instagram.com/annamakarova25)

Таке розповідають і мої клієнти, переказуючи слова "експертів". А тепер серйозно. Якщо почитати сучасні рекомендацію по харчуванню, там такої дурниці не зустріти. Немає ні рекомендацій і тим більше доказів на рівні досліджень, що овочі і фрукти якогось певного кольору необхідно виключити або мінімізувати.

Навпаки, за всіма рекомендаціями здорового і збалансованого харчування вказується на принцип веселки - вживати овочі та фрукти всіх кольорів і відтінків.

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Не варто звинувачувати у всьому помідори (фото: pexels.com)

Сама по собі ідея щось виключати - обмежувальна. А ви прекрасно знаєте, до чого призводять обмеження: рано чи пізно відбудеться зрив і, як на зло, в даному випадку, якраз він може бути саме на все червоненьке.

Тож при складанні тарілки згадуйте веселку - в кожному фрукті і овочі певного кольору є свій пігмент, який надає їм забарвлення. У червоних - каротиноїд лікопін, помаранчевих і жовтих - бета-каротин і бета-криптоксантин, зелених - хлорофіл, фіолетових - антоціани.

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Ці пігменти є антиоксидантами, які захищають наші клітини від пошкоджень, мають захисні властивості для серцево-судинної, імунної систем, підтримують здоров'я очей.

Різноманітність - наше все! Якщо у вас індивідуальна реакція на помідори або будь-які інші овочі та фрукти, не їжте їх. Але овочі і фрукти не заважають, а навпаки - допомагають знижувати вагу. Це мої клієнти вже знають і їдять овочі та фрукти всіх кольорів.

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