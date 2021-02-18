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Помогает бороться со стрессом и лишним весом: диетолог рассказала об особом "топливе для организма"

Автор: Ольвия Агаркова

Лецитин - топливо для организма, строительный материал для клеточных оболочек, помощник в работе печени, головного мозга и нервной системы – все это про него! Диетолог Светлана Никитчук рассказала о пользе этого важного фосфолипида и источниках его получения.

На странице в Instagram она подробно пояснила, почему стоит употреблять лецитин.

Для чего нужен лецитин?

  • Нормализует баланс минералов и жиров, помогает бороться с лишним весом
  • Улучшает работу поджелудочной - лецитин активизирует синтез инсулина и снижает риск развития диабета
  • Лецитин усиливает сопротивляемость стрессам, в этом его большой плюс. Ведь во многих случаях именно они являются причиной переедания. Он считается хорошим помощником для ускорения метаболизма.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Особенно он важен после 50 лет – доказано, что недостаток лецитина провоцирует развитию старческого слабоумия и болезни Альцгеймера
  • Лецитин стимулирует мозговую деятельность, и поэтому рекомендован при повышенных умственных и психофизических нагрузках.
  • Лецитин - лучший друг печени, помогает печени выполнять функцию очищения крови от ядов и токсинов, это компонент многих гепатопротекторов (препаратов для защиты и поддержки печени)

В наибольшем количестве лецитин содержится в яичном желтке, печени, икре. В меньшем количестве – в нерафинированных растительных маслах, в говядине, твороге, горохе.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Суточная потребность в лецитине - 5-7 грамм, примерно 4 г мы получаем из пищи при условии полноценного питания. Но, как правило, из пищи мы получаем недостаточное количество лецитина - часто ли вы можете есть печень, икру или сельдь? Поэтому есть смысл принимать его дополнительно в виде БАДов, особенно при умственных и физических нагрузках!

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