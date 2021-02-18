Помогает бороться со стрессом и лишним весом: диетолог рассказала об особом "топливе для организма"

Лецитин - топливо для организма, строительный материал для клеточных оболочек, помощник в работе печени, головного мозга и нервной системы – все это про него! Диетолог Светлана Никитчук рассказала о пользе этого важного фосфолипида и источниках его получения.
На странице в Instagram она подробно пояснила, почему стоит употреблять лецитин.
Для чего нужен лецитин?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В наибольшем количестве лецитин содержится в яичном желтке, печени, икре. В меньшем количестве – в нерафинированных растительных маслах, в говядине, твороге, горохе.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Суточная потребность в лецитине - 5-7 грамм, примерно 4 г мы получаем из пищи при условии полноценного питания. Но, как правило, из пищи мы получаем недостаточное количество лецитина - часто ли вы можете есть печень, икру или сельдь? Поэтому есть смысл принимать его дополнительно в виде БАДов, особенно при умственных и физических нагрузках!
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