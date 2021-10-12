Поможет похудеть: нутрициолог рассказала, сколько клетчатки нужно есть в сутки

Клетчатка - это тип углеводов, которые не может переварить человеческий организм. Клетчатка будет служить не только человеческому организму, а в основном бактериям, которые живут в нашем кишечнике.

Клетчатка, где она содержится (фото: pexels.com)

Считается, что в среднем наши предки и современные племенные сообщества потребляли (-ют) в день 100-150 грамм клетчатки.

Что дает клетчатка

Первое - это разнообразный довольный жизнью микробиом, потому что мы активно кормим наши бактерии.

Здоровый микробиом дает нам оптимальный вес, уровень энергии, мудрый, адаптивный и гибкий иммунитет.

Клетчатка не переваривается - и это замедляет поступление сахара в кровь.

При этом мы получаем более длительное чувство насыщения и уровень сахара в крови поднимается меньше после приема пищи.

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Можно ли похудеть благодаря клетчатке

Возможно. Если говорить про увеличение сытости, более плавную кривую сахара в крови, более здоровую и разнообразную микрофлору, то достаточное количество клетчатки поможет.

Увеличивать количество клетчатки лучше постепенно (фото: pexels.com)

Сколько ее для этого нужно есть

Сейчас в среднем человек ест 12-15 грамм клетчатки в день - это почти в 10 раз меньше, чем ели наши предки.

Если резко поднять уровень потребления клетчатки до 100-150 грамм в день, то можно получить круглый вздутый живот и газы. Клетчатку нужно увеличивать медленно - сначала до 30 грамм, потом до 50.