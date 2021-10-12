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Допоможе схуднути: нутриціолог розповіла, скільки клітковини потрібно їсти на добу

Автор: Тетяна Турчанікова

Всі фахівці з харчування невпинно твердять, що клітковина обов'язково має бути присутня в раціоні людини. Від неї, в тому числі, залежить злагоджена робота шлунково-кишкового тракту.

А що таке, ця клітковина, що вона дає і чи можна від неї схуднути? Скільки її взагалі потрібно їсти? На ці питання в своєму Instagram відповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Клітковина - це тип вуглеводів, які не може переварити людський організм. Клітковина буде служити не тільки людському організму, а в основному бактеріям, які живуть в нашому кишечнику.

Клітковина, де вона міститься (фото: pexels.com)

Вважається, що в середньому наші предки і сучасні племінні спільноти споживали (-ють) в день 100-150 грам клітковини.

Що дає клітковина

  • Перше - це різноманітний мікробіом, тому що ми активно годуємо наші бактерії.
  • Здоровий мікробіом дає нам оптимальну вагу, рівень енергії, мудрий, адаптивний і гнучкий імунітет.
  • Клітковина не перетравлюється - і це уповільнює надходження цукру в кров.
  • При цьому ми отримуємо більш тривале відчуття насичення і рівень цукру в крові піднімається менше після прийому їжі.

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Чи можна схуднути завдяки клітковині

Можливо. Якщо говорити про збільшення ситості, більш плавну криву цукру в крові, більш здорову і різноманітну мікрофлору, то достатня кількість клітковини допоможе.

Збільшувати кількість клітковини краще поступово (фото: pexels.com)

Скільки її для цього потрібно їсти

Зараз в середньому людина їсть 12-15 грам клітковини в день - це майже в 10 разів менше, ніж їли наші предки.

Якщо різко підняти рівень споживання клітковини до 100-150 грам в день, то можна отримати круглий роздутий живіт і гази. Клітковину потрібно збільшувати повільно - спочатку до 30 грам, потім до 50.

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