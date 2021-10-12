Допоможе схуднути: нутриціолог розповіла, скільки клітковини потрібно їсти на добу

Всі фахівці з харчування невпинно твердять, що клітковина обов'язково має бути присутня в раціоні людини. Від неї, в тому числі, залежить злагоджена робота шлунково-кишкового тракту.
А що таке, ця клітковина, що вона дає і чи можна від неї схуднути? Скільки її взагалі потрібно їсти? На ці питання в своєму Instagram відповіла нутриціолог Надя Андрєєва.
Клітковина - це тип вуглеводів, які не може переварити людський організм. Клітковина буде служити не тільки людському організму, а в основному бактеріям, які живуть в нашому кишечнику.
Вважається, що в середньому наші предки і сучасні племінні спільноти споживали (-ють) в день 100-150 грам клітковини.
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Можливо. Якщо говорити про збільшення ситості, більш плавну криву цукру в крові, більш здорову і різноманітну мікрофлору, то достатня кількість клітковини допоможе.
Збільшувати кількість клітковини краще поступово (фото: pexels.com)
Зараз в середньому людина їсть 12-15 грам клітковини в день - це майже в 10 разів менше, ніж їли наші предки.
Якщо різко підняти рівень споживання клітковини до 100-150 грам в день, то можна отримати круглий роздутий живіт і гази. Клітковину потрібно збільшувати повільно - спочатку до 30 грам, потім до 50.
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