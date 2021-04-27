Чтобы потом не толстеть от воздуха: диетолог рассказала, почему нельзя уменьшать порции

"Я могу толстеть от одного воздуха!", - говорят эти люди и интересуются низкалорийными диетами: 1000-1300 ккал с целью снижения веса. И задают вопрос: "А как же еще снизить вес, если и так ем мало, а он только растет". Это состояние называется метаболической адаптацией.
Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Татьяна Лакуста.⠀
"Это назвается эффектом "отклика на голод". И он имеет под собой эволюционные механизмы. Хоть ожирение - это глобальная проблема здравоохранения сейчас, но ранее ожирением не страдали все в такой мере. И ранее голод рассматривался как физиологическая угроза для жизни, которая создалась из-за дефицита еды в племени, поэтому организм и выработал способность останавливать потерю веса, чтоб человек не умер", - рассказала диетолог.
Плоский живот и фигура мечты не зависят от диет (фото: pexels.com)
Поэтому, когда человек ест меньше, его тело инстинктивно начинает готовиться к голоду несколькими способами, рассказала Татьяна и описала эту цепочку:
"Ваша базальная скорость метаболизма (BMR) снижается - это количество энергии, на которое вам нужно жить, находясь в покое. Это уменьшает затраты энергии.
Выполнять упражнения становится сложнее, потому что у вас меньше доступной энергии. (Если вы когда-либо пытались сделать интенсивную тренировку на диете с низким калориями, вы знаете, о чем я пишу). Так тело создает возможность сжигать меньше калорий благодаря активности.
Вы тратите меньше энергии на тренировках. Так как вы становитесь меньше в размерах, то ваше тело адаптируется, метаболизм настраивается таким образом, что во время тренировок тратится меньше энергии, чтоб сделать вас более эффективными в условиях голода.
Ежедневная деятельность вне тренировок уменьшается, что приводит к снижению затрат энергии за день.
Пищеварение замедляется, поэтому ваше тело максимально настроено на усвоение каждого грамма еды, через повышение эффективности усвоения пищи.
Чем чаще вы заходите на резкую диету перед летом, а потом выходите из нее через набор, тем с каждым годом восстановить вес или позволить съесть себе лишний кусочек вкусностей будет проблемнее. Берегите ваш обмен веществ смолоду", - посоветовала диетолог.