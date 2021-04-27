Щоб потім не товстіти від повітря: дієтолог розповіла, чому не можна зменшувати порції

"Я можу товстіти від одного повітря!",- кажуть ці люди і цікавляться низькалорійними дієтами: 1000-1300 ккал з метою зниження ваги. І задають питання: "А як же ще знизити вагу, якщо і так їм мало, а вона тільки росте". Цей стан називається метаболічною адаптацією.
Про це у своєму Instagram розповіла дієтолог Тетяна Лакуста.⠀
"Це називається ефектом " відгуку на голод". І він має під собою еволюційні механізми. Хоч ожиріння - це глобальна проблема охорони здоров'я зараз, але раніше ожирінням не страждали всі в такій мірі. І раніше голод розглядався як фізіологічна загроза для життя, яка створилася через дефіцит їжі в племені, тому організм і виробив здатність зупиняти втрату ваги, щоб людина не померла", - розповіла дієтолог.
Плоский живіт і фігура мрії не залежать від дієт (фото: pexels.com)
Тому, коли людина їсть менше, її тіло інстинктивно починає готуватися до голоду кількома способами, розповіла Тетяна і описала цей ланцюжок:
"Ваша базальна швидкість метаболізму (BMR) знижується - це кількість енергії, на яку вам потрібно жити, перебуваючи в спокої. Це зменшує витрати енергії.
Виконувати вправи стає складніше, тому що у вас менше доступної енергії. (Якщо ви коли-небудь намагалися зробити інтенсивну тренування на дієті з низьким вмістом калорій, ви знаєте, про що я пишу). Так тіло створює можливість спалювати менше калорій завдяки активності.
Ви витрачаєте менше енергії на тренуваннях. Так як ви стаєте меншими в розмірах, ваше тіло адаптується, метаболізм налаштовується таким чином, що під час тренувань витрачається менше енергії, щоб зробити вас більш ефективними в умовах голоду.
Щоденна діяльність поза тренувань зменшується, що призводить до зниження витрат енергії за день.
Травлення сповільнюється, тому ваше тіло максимально налаштоване на засвоєння кожного грама їжі, через підвищення ефективності засвоєння їжі.
Чим частіше ви заходите на різку дієту перед літом, а потім виходите з неї через набір, тим з кожним роком відновити вагу або дозволити з'їсти собі зайвий шматочок смакоти буде проблемніше. Бережіть ваш обмін речовин змолоду", - порадила дієтолог.