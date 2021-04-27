Щоб потім не товстіти від повітря: дієтолог розповіла, чому не можна зменшувати порції

"Я можу товстіти від одного повітря!",- кажуть ці люди і цікавляться низькалорійними дієтами: 1000-1300 ккал з метою зниження ваги. І задають питання: "А як же ще знизити вагу, якщо і так їм мало, а вона тільки росте". Цей стан називається метаболічною адаптацією.

"Це називається ефектом " відгуку на голод". І він має під собою еволюційні механізми. Хоч ожиріння - це глобальна проблема охорони здоров'я зараз, але раніше ожирінням не страждали всі в такій мірі. І раніше голод розглядався як фізіологічна загроза для життя, яка створилася через дефіцит їжі в племені, тому організм і виробив здатність зупиняти втрату ваги, щоб людина не померла", - розповіла дієтолог.

Плоский живіт і фігура мрії не залежать від дієт (фото: pexels.com)

Тому, коли людина їсть менше, її тіло інстинктивно починає готуватися до голоду кількома способами, розповіла Тетяна і описала цей ланцюжок: