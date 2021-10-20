Предупреждение диабета и лишнего веса: нутрициолог назвала простой компонент, крайне нужный каждому

Со всех сторон только и слышны советы, что нужно добавлять в рацион достаточное количество клетчатки. Правда, она не переваривается - и зачем она нужна организму, не всем понятно.

Она заверила, что употребление клетчатки - крайне важно для здоровья организма и посоветовала, откуда лучше всего ее брать.

Специалист по питанию, нутрициолог Марина Сергеева в своем Instagram рассказала, что наблюдает тотальный дефицит клетчатки в рационе питания своих клиентов - и советует исправлять эту ситуацию.

Где искать клетчатку (фото: pexels.com)

Что такое клетчатка? Это клеточная оболочка растений. Это пищевые волокна, которые не перевариваются в желудке и тонком кишечнике. Клетчатка бывает растворимой и не растворимой. К первой группе относятся пектины, камеди, декстраны. Ко второй - целлюлоза и лигнин.

Для чего, спросите вы, нужна клетчатка, если она не переваривается? Она очень нужна для наших с вами бифидо-лакто бактерий, которые населяют кишечник и являются нормофлорой. Это их еда.

Причем, когда они поедают клетчатку, они синтезируют для нас аминокислоты и витамины группы В. Клетчатка - это пребиотик, и именно поэтому рекомендую ее принимать на программе реабилитации ЖКТ.

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Клетчатку нужно выбирать правильно (фото: pexels.com)

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Какая польза клетчатки:

снижение уровня глюкозы крови, а значит - предупреждение диабета и лишнего веса,

снижение уровня холестерина и предупреждение атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний,

очищение кишечника, так как клетчатка формирует пищевой комок и бережно вычищает стенки кишечника, предотвращает запоры стимулируя перистальтику.

Где содержится клетчатка

Конечно, в овощах, зелени, кожуре фруктов, цельнозерновой крупе, муке, в семенах льна, чиа и в других продуктах. Смысл вы поняли. Больше шелухи - больше клетчатки.

Клетчатка бывает в добавках. И конечно, их надо правильно выбирать, чтобы не навредить кишечнику.

Взять, например, экструдированные отруби, которые продаются в аптеках. Вот их я настоятельно не рекомендую. Они слишком грубые и могут травмировать стенки кишечника. Выбираем именно клетчатку: пшеничная, ржаная, конопляная. Люкс вариант - это псиллиум. Принимайте его в добавках, добавляйте в выпечку. Он хорошо снизит гликемический индекс ваших пирогов и хлеба.

И самое важное. Принимая клетчатку, не забывайте увеличивать количество воды. Иначе вместо очищения кишечника, заработаете запоры.