Попередження діабету і зайвої ваги: нутриціолог назвала простий компонент, вкрай потрібний кожному

З усіх боків тільки й чути поради, що потрібно додавати в раціон достатню кількість клітковини. Правда, вона не перетравлюється - і навіщо вона потрібна організму, не всім зрозуміло.

Вона запевнила, що вживання клітковини - вкрай важливо для здоров'я організму і порадила, звідки найкраще її брати.

Фахівець з харчування, нутриціолог Марина Сергєєва в своєму Instagram розповіла, що спостерігає тотальний дефіцит клітковини в раціоні харчування своїх клієнтів - і радить виправляти цю ситуацію.

Де шукати клітковину (фото: pexels.com)

Що таке клітковина? Це клітинна оболонка рослин. Це харчові волокна, які не перетравлюються в шлунку і тонкому кишечнику. Клітковина буває розчинною і не розчинною. До першої групи належать пектини, камеді, декстрани. До другої - целюлоза і лігнін.

Для чого, запитаєте ви, потрібна клітковина, якщо вона не перетравлюється? Вона дуже потрібна для наших з вами біфідо-лакто бактерій, які населяють кишечник і є нормофлорою. Це їхня їжа.

Причому, коли вони поїдають клітковину, вони синтезують для нас амінокислоти і вітаміни групи В. Клітковина - це пребіотик, і саме тому рекомендую її приймати на програмі реабілітації шлунково-кишкового тракту.

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Клітковину потрібно вибирати правильно (фото: pexels.com)

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Яка користь клітковини:

зниження рівня глюкози крові, а значить - попередження діабету і зайвої ваги,

зниження рівня холестерину і попередження атеросклерозу і серцево-судинних захворювань,

очищення кишечника, бо клітковина формує харчову грудку і дбайливо вичищає стінки кишечника, запобігає запорам стимулюючи перистальтику.

Де міститься клітковина

Звичайно, в овочах, зелені, шкірці фруктів, цільнозерновій крупі, борошні, в насінні льону, чіа і в інших продуктах. Сенс ви зрозуміли. Більше лушпиння - більше клітковини.

Клітковина буває в добавках. І звичайно, їх треба правильно вибирати, щоб не нашкодити кишечнику.

Взяти, наприклад, екструдовані висівки, які продаються в аптеках. Ось їх я настійно не рекомендую. Вони занадто грубі і можуть травмувати стінки кишечника. Вибираємо саме клітковину: пшенична, житня, конопляна. Люкс варіант - це псілліум. Приймайте його в добавках, додавайте в випічку. Він добре знизить глікемічний індекс ваших пирогів і хліба.

І найважливіше. Приймаючи клітковину, не забувайте збільшувати кількість води. Інакше замість очищення кишечника заробите запори.