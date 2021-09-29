Прекратите есть это немедленно: диетолог назвала топ-3 продукта, которые стоит убрать из рациона

Есть три продукта, которые специалисты по питанию советуют исключать из своего рациона хотя бы на время оздоровительных программ: простые сахара, глютен и молочный белок.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.
Я немного лукавлю, когда пишу в своих рекомендациях: исключить на 2-3 месяца глютен, козеин и сахар. Я очень надеюсь, что это войдет в привычку - и вы не захотите вернуться к этим продуктам и после оздоровительной программы. Разберемся, например, с глютеном.
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Что такое глютен? Это растительный белок. Его еще называют клейковиной. Содержится в пшенице, ржи, ячмене, овсе. То есть, все каши и макаронные из этих злаков будут содержать глютен.
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Чем он так вреден? Чисто механически, клейковина - это клей, которые склеивает ворсинки в тонком кишечнике и мешает нормальному пищеварению.
Если копнуть в сторону аутоиммунных заболеваний, то он нарушает проницаемость кишечной стенки. Синдром "дырявого" кишечника - это действие и глютена в том числе.
Раньше нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла.