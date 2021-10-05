Превращается в яд: нутрициолог рассказала, как употреблять мед без вреда для здоровья

Многие люди при первых признаках простуды или гриппа начинают пить горячий чай с лимоном и медом. Это и есть самая большая ошибка при употреблении меда в оздоровительных целях. При высоких температурах мед становится токсичным, буквально - превращается в яд, утрачиваются его целебные свойства.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.
Несмотря на то, что в кулинарии многих стран существуют рецепты выпечки или горячих блюд с применением меда, делать этого нельзя, Аюрведа настоятельно рекомендует отказаться от таких блюд.
Мед легко превратить в яд (instagram.com/biotorium)
Аюрведа называет мед мадху. В Аштанга хридая самхите - классическом труде по Аюрведе, лечебные свойства меда характеризуются так:
Лучше всего употреблять мед с теплой водой (фото: pexels)
А вот что говорится в аюрведическом тексте Бхавапракаща-нигханту о свойствах меда:
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1. Чтобы мед сохранил целебные свойства, стоит добавлять мед в напитки температурой не выше 40-50 градусов.
2. Лучше всего - просто рассасывать мед во рту. Именно на слизистой оболочке рта и гортани начинается интенсивное усвоение меда, его полезных составляющих.
3. Также можно смешивать мед с горячими и пряными блюдами.
Раньше нутрициолог назвала три продукта, которые стоит убрать со своего холодильника навсегда.