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Простое и полезное: нутрициолог дала рецепт лучшего блюда для суставов и костей

Автор: Татьяна Турчаникова

Как укрепить суставы и кости в домашних условиях, без особых добавок, просто используя силу полезных продуктов?

Нутрициолог, специалист по питанию, Анна Биоториум в своем Instagram поделилась полезным блюдом, которое легко готовить, - овощным рагу.

Это рагу насыщает положительной энергией, уравновешивает внутренний баланс, обладает мягким слабительным эффектом и благотворно действует на костно-суставную систему.

Рагу готовится из простых продуктов, доступных каждому (фото: instagram.com/biotorium)

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Овощное рагу для суставов и костей: рецепт

Ингредиенты

  • 1 чашка нарезанных цуккини
  • 1 чашка цветной капусты
  • 2 ст. л. масла авокадо
  • 1/2 ч. л. семян кумина
  • 1/2 ч. л. черных семян горчицы
  • 1/2 ч. л. кайенского перца
  • 1/4 ч. л. куркумы
  • 1/2 ч. л. соли

Полезно для всей семьи (фото: pexels.com)

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Приготовление:

  1. Порежьте овощи на кусочки. Постарайтесь порезать каждый овощ на кусочки различной формы, что придаст блюду более привлекательный вид.
  2. В нагретую на среднем огне глубокую сковороду положите масло, затем семена кумина, горчицы.
  3. Когда семена начнут потрескивать, добавьте кайенский перец и куркуму.
  4. Перемешайте и положите овощи и соль. Хорошо смешайте со специями.
  5. Уменьшите огонь до слабого и закройте крышкой. Через 5 минут помешайте.
  6. Тушите на маленьком огне до готовности примерно в течение 15 минут.
  7. Простое и очень полезное блюдо готово! Приятного аппетита!

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