Простой и эффективный рецепт: нутрициолог рассказала, что поможет при полипах и кистах

Настойка из зеленых орехов полезна во многих ситуациях (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Зеленые грецкие орехи обладают огромным количеством полезных свойств - они содержат много органического йода, который может быть усвоен нашим организмом, а также много витаминов (витамина С до 2500 мг) и антиоксидантов. Также содержит максимальное количество юглона (природный антибиотик) и природных горечей.

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А в сочетании с медом действие этих веществ усиливается. Согласно исследованиям, более 70% людей в мире испытывают дефицит йода, что приводит к многим проблемам со здоровьем.

Показания для применения настойки на зеленых орехах:

Кисты в щитовидной железе

Гипотериоз и узловой зоб

Недостаток йода

Вирусы, грибки, бактерии, паразиты

Рак

Ослабленный иммунитет

Токсины / загрязненнная лимфа

Переизбыток эстрогенов, мастопатия, миома, фиброаденома молочной железы, полипы в матке и яичниках

Полипы в ЖКТ

Кисты в любом месте

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Очищение крови

Климакс

Гастриты, колиты (требуется согласование с врачом)

Авитаминоз

Для точечного прижигания папиллом и бородавок

В целом йод делает нас умнее и спокойнее, бодрее и энергичнее

Настойку можно принимать для профилактики в течение 2-4 недель курсом 2-3 р. в год.

Противопоказания: гипертиреоз, индивидуальная непереносимость.

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Настойка на зеленых орехах: и маме, и детям (фото: pexels.com)

Рецепт зеленых грецких орехов с медом (можно применять детям).

Ингредиенты:

1 кг зеленых грецких орехов

1 - 1,5 кг меда

1. Прокрутите зеленые орехи на мясорубке или порежьте ножом на кусочки.

2. Переложите в большую емкость и добавьте мед. Размешайте.

3. Разложите по чистым сухим банкам и закройте крышкой. Важно настаивать без доступа воздуха.

4. Поставьте в холодильник на 1,5-3 месяца.

Когда настойка будет готова, ее можно процедить Принимать по 1 ч. л. натощак 3 р. в день в течение месяца.

Можно сделать перерыв, затем повторить.

Второй вариант - подержать настойку во рту под языком несколько минут, разведя немного водой. Так настойка будет эффективнее.