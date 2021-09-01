Простой рецепт: врач назвала самый бюджетный и полезный способ сделать кожу сияющей

Красивая и сияющая кожа - один из самых частых запросов от женщин у косметологов. Но, оказывается, добиться такого эффекта можно при помощи питания, а не салонов красоты.
Самый бюджетный и мегаполезный способ поддержать свою кожу, связки и кишечник - это… бульон на костях сухопутных животных или рыб.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
В мое время за мозговыми косточками стояли только бабушки и собачники, а сегодня - продвинутые ЗОЖницы и шефы самых крутых ресторанов. Вся прелесть этого дешевого "отхода" производства - в коллагене и минералах.
При длительной варке трубчатых костей и хрящей, коллаген способен растворятся с образованием глютИна (не путать с глютЕном!) - вязкое, студенистое вещество и желатина, которые способны усваиваться в ЖКТ в виде аминокислот и коротких пептидов.⠀
Таким образом, бульон содержит:
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Польза бульона
1. Бульон содержит аминокислоту глицин, которая стимулирует синтез соляной кислоты в желудке.
2. В него экстрагируется множество минералов, которые участвуют в построении кости.
3. Источник глютамина - самое важное вещество для слизистой пораженного кишечника.
4. Растворимый коллаген, сера и гиалуроновая кислота питают вашу кожу, связки, сухожилия и мышцы, да и вообще всю соединительную ткань. Кроме того, сера участвует в важных процессах детоксикации в печени.
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Противопоказания тоже есть:
Кожа будет сиять здоровьем (фото: pexels.com)
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Можно и нужно при ДТЗ и гипертиреозе, с целью заживления кишечника.
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