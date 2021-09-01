Простой рецепт: врач назвала самый бюджетный и полезный способ сделать кожу сияющей

В мое время за мозговыми косточками стояли только бабушки и собачники, а сегодня - продвинутые ЗОЖницы и шефы самых крутых ресторанов. Вся прелесть этого дешевого "отхода" производства - в коллагене и минералах.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

При длительной варке трубчатых костей и хрящей, коллаген способен растворятся с образованием глютИна (не путать с глютЕном!) - вязкое, студенистое вещество и желатина, которые способны усваиваться в ЖКТ в виде аминокислот и коротких пептидов.⠀

Таким образом, бульон содержит:

глюкозамин

гиалуроновая кислота

хондроитин сульфат

кальций

магний

фосфор

кремний

аминокислоты (особенно пролин и глицин)

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Польза бульона

1. Бульон содержит аминокислоту глицин, которая стимулирует синтез соляной кислоты в желудке.

2. В него экстрагируется множество минералов, которые участвуют в построении кости.

3. Источник глютамина - самое важное вещество для слизистой пораженного кишечника.

4. Растворимый коллаген, сера и гиалуроновая кислота питают вашу кожу, связки, сухожилия и мышцы, да и вообще всю соединительную ткань. Кроме того, сера участвует в важных процессах детоксикации в печени.

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Противопоказания тоже есть:

при обострении панкреатита

при язве желудка и ДПК

детям до 2 лет

при подагре

при повышенной секреции желудка

при заболеваниях почек и мочевых путей

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Рецепт рыбного костного бульона для красоты кожи

Ингредиенты:

1 ст. л. оливкового масла

1 средний лук

1 средняя морковь

2 стебля сельдерея

1 лук-порей

10 шампиньонов

900-1000 г рыбных костей и отрубов рыбы

1 л. воды

соль

Способ приготовления:

Разогрейте в кастрюле масло, добавьте нарезанные овощи и грибы. Готовьте на умеренном огне. Как только лук и морковь размягчатся, добавьте кости рыбы и залейте холодной водой.

Доведите до кипения и варите на слабом огне час. Процедите через мелкое сито, приправьте солью и петрушкой. Пить можно в промежутках между едой, а также готовить на нем другие блюда.

Можно и нужно при ДТЗ и гипертиреозе, с целью заживления кишечника.