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Простий рецепт: лікар назвала найбюджетніший і корисний спосіб зробити шкіру сяючою

Автор: Тетяна Турчанікова

Красива і сяюча шкіра - один з найчастіших запитів від жінок у косметологів. Але, виявляється, домогтися такого ефекту можна за допомогою харчування, а не салонів краси.

Найбюджетніший і мегаполезний спосіб підтримати свою шкіру, зв'язки і кишечник - це... бульйон на кістках сухопутних тварин або риб.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

У мій час за мозковими кісточками стояли тільки бабусі і собачники, а сьогодні - просунуті єкспертки зі здорового способу життя та шефи найкрутіших ресторанів. Вся принадність цього дешевого "відходу " виробництва - в колагені і мінералах.

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

При тривалому варінні трубчастих кісток і хрящів колаген здатний розчиняться з утворенням глютину (не плутати з глютЕном!) - в'язка, драглиста речовина і желатину, яка здатні засвоюватися в шлунково-кишковому тракті у вигляді амінокислот і коротких пептидів.⠀

Таким чином, бульйон містить:

  • глюкозамін
  • гіалуронову кислоту
  • хондроїтин сульфат
  • кальцій
  • магній
  • Фосфор
  • кремній
  • амінокислоти (особливо пролін і гліцин)

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Користь бульйону

1. Бульйон містить амінокислоту гліцин, яка стимулює синтез соляної кислоти в шлунку.

2. У нього екстрагується безліч мінералів, які беруть участь в побудові кістки.

3. Джерело глютамина - найважливіша речовина для слизової ураженого кишечника.

4. Розчинний колаген, сірка і гіалуронова кислота живлять вашу шкіру, зв'язки, сухожилля і м'язи, та й взагалі всю сполучну тканину. Крім того, сірка бере участь у важливих процесах детоксикації в печінці.

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Протипоказання теж є:

  • при загостренні панкреатиту
  • при виразці шлунка і ДПК
  • дітям до 2 років
  • при подагрі
  • при підвищеній секреції шлунка
  • при захворюваннях нирок і сечових шляхів

Шкіра сяятиме здоров'ям (фото: pexels.com)

Рецепт рибного кісткового бульйону для краси шкіри

Інгредієнт:

  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 середня цибулина
  • 1 середня морква
  • 2 стебла селери
  • 1 цибуля-порей
  • 10 печериць
  • 900-1000 г рибних кісток і висівок риби
  • 1 л. води
  • солі

Спосіб приготування:

  • Розігрійте в каструлі масло, додайте нарізані овочі і гриби. Готуйте на помірному вогні. Як тільки цибуля і морква размягчатся, додайте кістки риби і залийте холодною водою.
  • Доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні годину. Процідіть через дрібне сито, приправте сіллю і петрушкою. Пити можна в проміжках між їжею, а також готувати на ньому інші страви.

Можна і потрібно при ДТЗ і гіпертиреозі, з метою загоєння кишечника.

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