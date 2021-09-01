Простий рецепт: лікар назвала найбюджетніший і корисний спосіб зробити шкіру сяючою

Красива і сяюча шкіра - один з найчастіших запитів від жінок у косметологів. Але, виявляється, домогтися такого ефекту можна за допомогою харчування, а не салонів краси.
Найбюджетніший і мегаполезний спосіб підтримати свою шкіру, зв'язки і кишечник - це... бульйон на кістках сухопутних тварин або риб.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
У мій час за мозковими кісточками стояли тільки бабусі і собачники, а сьогодні - просунуті єкспертки зі здорового способу життя та шефи найкрутіших ресторанів. Вся принадність цього дешевого "відходу " виробництва - в колагені і мінералах.
При тривалому варінні трубчастих кісток і хрящів колаген здатний розчиняться з утворенням глютину (не плутати з глютЕном!) - в'язка, драглиста речовина і желатину, яка здатні засвоюватися в шлунково-кишковому тракті у вигляді амінокислот і коротких пептидів.⠀
Таким чином, бульйон містить:
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Користь бульйону
1. Бульйон містить амінокислоту гліцин, яка стимулює синтез соляної кислоти в шлунку.
2. У нього екстрагується безліч мінералів, які беруть участь в побудові кістки.
3. Джерело глютамина - найважливіша речовина для слизової ураженого кишечника.
4. Розчинний колаген, сірка і гіалуронова кислота живлять вашу шкіру, зв'язки, сухожилля і м'язи, та й взагалі всю сполучну тканину. Крім того, сірка бере участь у важливих процесах детоксикації в печінці.
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Протипоказання теж є:
Шкіра сяятиме здоров'ям (фото: pexels.com)
Інгредієнт:
Спосіб приготування:
Можна і потрібно при ДТЗ і гіпертиреозі, з метою загоєння кишечника.
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