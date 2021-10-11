Простой список: нутрициолог назвала продукты, которые нормализуют кислотность желудка

Все мы также хорошо знаем, что повышенная кислотность желудка - это плохо, но так ли безобидна пониженная кислотность?

Желудочная кислота - это ой как важно для наших с вами организмов, это и защитный механизм против проглоченных болезнетворных микроорганизмов (то есть, это наша с вами защита!), и активатор ферментов желудочного сока и помощник ферментам в переваривании белков.

Киви нармализуют кислотность желудка (фото: pexels.com)

Из-за этого в кишечнике начинаются активные процессы брожения. Часто можно наблюдать такие симптомы, как:

Вздутие живота

Метеоризм

Изжога

Болевые ощущения в области кишечника

Устойчивый запор

Неприятный запах изо рта

Систематические грибковые заболевания, повторяющиеся более трех раз в год

Наличие лямблий

Наличие в каловых массах непереваренных кусочков пищи

Резко замедляется всасывание витамина В12, железа, а также хуже усваивается кальций, фолиевая кислота, витамин С

Онкология

Поэтому, у кого имеется состояние, когда концентрация кислоты в желудке ниже нормы, подключайте продукты, способствующие синтезу соляной кислоты и перевариванию белков.

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И брокколи, и цветная капуста полезны для всего организма (фото: pexels.com)

Продукты для нормализации кислотности желудка