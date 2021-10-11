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Простой список: нутрициолог назвала продукты, которые нормализуют кислотность желудка

Автор: Татьяна Турчаникова

Польза правильного питания - не в том, чтобы у нас были пухлые губы или квадратики на прессе, а для того, чтобы наша жизнь была качественной, ничего не болело, просыпались мы бодрыми и были в таком ресурсе (на 100%) до самой глубокой старости.

А качество жизни во многом зависит от того, как мы себя чуствуем, а самочувствие - от состояния пищеварительных процессов, в том числе - от кислотно-щелочного равновесия.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.

Все мы также хорошо знаем, что повышенная кислотность желудка - это плохо, но так ли безобидна пониженная кислотность?

Желудочная кислота - это ой как важно для наших с вами организмов, это и защитный механизм против проглоченных болезнетворных микроорганизмов (то есть, это наша с вами защита!), и активатор ферментов желудочного сока и помощник ферментам в переваривании белков.

Киви нармализуют кислотность желудка (фото: pexels.com)

Из-за этого в кишечнике начинаются активные процессы брожения. Часто можно наблюдать такие симптомы, как:

  • Вздутие живота
  • Метеоризм
  • Изжога
  • Болевые ощущения в области кишечника
  • Устойчивый запор
  • Неприятный запах изо рта
  • Систематические грибковые заболевания, повторяющиеся более трех раз в год
  • Наличие лямблий
  • Наличие в каловых массах непереваренных кусочков пищи
  • Резко замедляется всасывание витамина В12, железа, а также хуже усваивается кальций, фолиевая кислота, витамин С
  • Онкология

Поэтому, у кого имеется состояние, когда концентрация кислоты в желудке ниже нормы, подключайте продукты, способствующие синтезу соляной кислоты и перевариванию белков.

Раздражительность и выпадение волос: нутрициолог назвала элемент, которого явно не хватает организму

И брокколи, и цветная капуста полезны для всего организма (фото: pexels.com)

Продукты для нормализации кислотности желудка

  1. Кинза, руккола, черемша
  2. Ананас
  3. Папайя
  4. Имбирь
  5. Клюква, брусника, смородина
  6. Киви
  7. Гималайская соль
  8. Паста мисо
  9. Мед натуральный
  10. Брокколи и цветная капуста
  11. Гранат
  12. Вишня
  13. Хурма
  14. Куркума
  15. Минеральна вода

Раньше нутрициолог рассказала, в каких продуктах искать главный витамин молодости.

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