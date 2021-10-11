Простий список: нутриціолог назвала продукти, які нормалізують кислотність шлунка

Всі ми також добре знаємо, що підвищена кислотність шлунка - це погано, але чи така вже нешкідлива знижена кислотність?

Шлункова кислота - це ой як важливо для наших з вами організмів, це і захисний механізм проти проковтнутих хвороботворних мікроорганізмів (тобто, це наш з вами захист!), і активатор ферментів шлункового соку, і помічник ферментам в перетравленні білків.

Ківі нармалізують кислотність шлунка (фото: pexels.com)

Через це в кишечнику починаються активні процеси бродіння. Часто можна спостерігати такі симптоми, як:

Здуття живота

Метеоризм

Печія

Больові відчуття в області кишечника

Стійкий запор

Неприємний запах з рота

Систематичні грибкові захворювання, що повторюються більше трьох разів на рік

Наявність лямблій

Наявність в калових масах неперетравлених шматочків їжі

Різко сповільнюється всмоктування вітаміну В12, заліза, а також гірше засвоюється кальцій, фолієва кислота, вітамін С

Онкологія

Тому, у кого є стан, коли концентрація кислоти в шлунку нижче норми, підключайте продукти, що сприяють синтезу соляної кислоти і переварюванню білків.

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Продукти для нормалізації кислотності шлунка