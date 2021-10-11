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Простий список: нутриціолог назвала продукти, які нормалізують кислотність шлунка

Автор: Тетяна Турчанікова

Користь правильного харчування - не в тому, щоб у нас були пухкі губи або квадратики на пресі, а для того, щоб наше життя було якісним, нічого не боліло, прокидалися ми бадьорими і були в такому ресурсі (на 100%) до найглибшої старості.

А якість життя багато в чому залежить від того, як ми себе почуваємо, а самопочуття - від стану травних процесів, в тому числі - від кислотно-лужної рівноваги.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.

Всі ми також добре знаємо, що підвищена кислотність шлунка - це погано, але чи така вже нешкідлива знижена кислотність?

Шлункова кислота - це ой як важливо для наших з вами організмів, це і захисний механізм проти проковтнутих хвороботворних мікроорганізмів (тобто, це наш з вами захист!), і активатор ферментів шлункового соку, і помічник ферментам в перетравленні білків.

Ківі нармалізують кислотність шлунка (фото: pexels.com)

Через це в кишечнику починаються активні процеси бродіння. Часто можна спостерігати такі симптоми, як:

  • Здуття живота
  • Метеоризм
  • Печія
  • Больові відчуття в області кишечника
  • Стійкий запор
  • Неприємний запах з рота
  • Систематичні грибкові захворювання, що повторюються більше трьох разів на рік
  • Наявність лямблій
  • Наявність в калових масах неперетравлених шматочків їжі
  • Різко сповільнюється всмоктування вітаміну В12, заліза, а також гірше засвоюється кальцій, фолієва кислота, вітамін С
  • Онкологія

Тому, у кого є стан, коли концентрація кислоти в шлунку нижче норми, підключайте продукти, що сприяють синтезу соляної кислоти і переварюванню білків.

Дратівливість і випадання волосся: нутриціолог назвала елемент, якого явно не вистачає організму

І брокколі, і цвітна капуста корисні для всього організму (фото: pexels.com)

Продукти для нормалізації кислотності шлунка

  1. Кінза, рукола, черемша
  2. Ананас
  3. Папайя
  4. Імбир
  5. Журавлина, брусниця, смородина
  6. Ківі
  7. Гімалайська сіль
  8. Паста місо
  9. Мед натуральний
  10. Брокколі і цвітна капуста
  11. Гранат
  12. Вишня
  13. Хурма
  14. Куркума
  15. Мінеральна вода

Раніше нутриціолог розповіла, в яких продуктах шукати головний вітамін молодості.

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