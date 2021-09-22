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Простой список продуктов: нутрициолог рассказала, как легко укрепить сосуды

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Среда 22 сентября 2021 18:07
Простой список продуктов: нутрициолог рассказала, как легко укрепить сосуды Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Продукты венотоники - это те, которые придают тонус венам, в положительном смысле влияют на качество стенок сосудов, укрепляют сосуды, нормализуют микроциркуляцию, способны наладить лимфоток и кровоток, чтобы предупредить или избавить от развития опасных последствий - тромбов и тромбозов.

Об этом рассказала специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram.

Наша кровеносная система напрямую связана со всеми органами, она помогает питаться каждой клеточке и в то же время отводить отходы жизнедеятельности. Поэтому мы должны следить за ней и содержать в "чистоте и порядке".

Простой список продуктов: нутрициолог рассказала, как легко укрепить сосудыЯблоки помогут укрепить сосуды (фото: pexels.com)

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Продукты-венотоники: просто список

  • Чеснок: защищает сердечно-сосудистую систему. Аллицин в его составе начинает контактное действие с эритроцитами в организме человека. В результате смешения, происходит определенная химическая реакция, в ходе которой выделяется сероводород, кровоток усиливается, а напряжение с сосудистых стенок постепенно снижается.
  • Куркума: содержит первичный полифенол, который уменьшает жировые отложения в артериях. Куркумин - вещество уменьшает количество холестерина в крови, предотвращает появление злокачественных опухолей, нормализует работу почек и печени, восстанавливает кишечную микрофлору.

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  • Гранат - один из ценнейших фруктов для укрепления и поддержки состояния сердца и сосудов. Его потребление препятствует развитию атеросклероза, сохраняет уровень кровотока и насыщение сердца кислородом. Способствует очищению артерий, стимулируя в крови выработку оксида азота и снижению кровяного давления.
  • Корица: одна чайная ложка корицы (ежедневно и длительно) поможет снизить уровень холестерина. Может помочь в снижении АД, коричный альдегид в специи вызывает расширение кровеносных сосудов, что в свою очередь снижает высокое кровяное давление.
  • Также стоит добавить в свой рацион яблоки, зелень, жирные сорта дикой рыбы.

Раньше нутрициолог рассказала, как ускорить метаболизм простым способом.

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